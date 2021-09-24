Passo a passo: como ter desconto em bares e restaurantes de Vitória

Quem estiver completamente vacinado contra a Covid-19 já pode garantir descontos em bares e restaurantes de Vitória. Por meio do aplicativo Vitória Online, os imunizados — que não precisam terem tomado a vacina na Capital — podem participar do clube de benefícios, programa que oferece descontos de 5% a 30% em estabelecimentos cadastrados localizados no município.
O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo no combate à Covid-19. O programa foi lançado nesta quinta-feira (23), na sede da administração municipal. O Clube de Benefícios é uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).
A prefeitura informou que o aplicativo Vitória Online abrange o banco de dados de toda a rede estadual. "No entanto, pessoas de outros Estados também podem receber descontos nos estabelecimentos conveniados por meio de comprovação oficial do ciclo completo de imunização, como a carteira de vacinação do SUS", explicou, em nota.
VEJA COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS
PRONTO!
Após baixar o aplicativo, a página inicial oferece vários serviços. Não clique nas opções abaixo. Você deve apertar no botão localizado no alto, à esquerda.
O Passe Covid Vitória comprova que você está completamente imunizado contra a Covid-19. Ao clicar na opção, será direcionado ao QR code — a última etapa.
O QR code será exibido na tela apenas se o cidadão estiver em dia com a carteira de vacinação. Não será possível conseguir os descontos com apenas uma dose, a não ser que tenha recebido a vacina de dose única. "O seu passe estará disponível após o número de doses mínimo" mostra que é preciso receber a D2 para obter os descontos em Vitória.
Depois que tomar a D2, será permitido que você tenha os benefícios na conta. São 20 estabelecimentos credenciados até o momento
QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?
Qualquer capixaba imunizado pode conseguir o benefício. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a D2 em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19.
PRECISO TER VACINADO EM VITÓRIA?
Não. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. A vacina pode ter sido recebida em qualquer cidade do Espírito Santo. Basta criar uma conta no site da Prefeitura de Vitória.
COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?
Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.
VEJA OS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:
- Ensaio Botequim
- Bar 40 Graus
- Kabecos
- Rancho Beliscão
- Ilha do Caranguejo
- Minuano
- Wanted
- Barlavento
- Quiosque Gaivotas
- Regina Maris
- Moqueka Prime
- Maho Gastrobar
- Só na Brasa
- Quiosque Sol e Mar
- Canto da Praia
- Embrazado
- Épico Beach Bar
- Divino Botequim
- Barraco
- Paris 6