Passo a passo: como ter desconto em bares e restaurantes de Vitória

O QR code será exibido na tela apenas se o cidadão estiver em dia com a carteira de vacinação. Não será possível conseguir os descontos com apenas uma dose, a não ser que tenha recebido a vacina de dose única. "O seu passe estará disponível após o número de doses mínimo" mostra que é preciso receber a D2 para obter os descontos em Vitória.