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Vacinados contra Covid-19

Passo a passo: como ter desconto em bares e restaurantes de Vitória

Possibilidade de preços mais em conta para vacinados contra a Covid-19 foi anunciada nesta quinta-feira (23); veja tutorial de como conseguir seu "passe"

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 21:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 set 2021 às 21:00
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Quem vacina ganha descontos em bares e restaurantes de Vitória Crédito: Pixabay
Quem estiver completamente vacinado contra a Covid-19 já pode garantir descontos em bares e restaurantes de Vitória. Por meio do aplicativo Vitória Online, os imunizados — que não precisam terem tomado a vacina na Capital — podem participar do clube de benefícios, programa que oferece descontos de 5% a 30% em estabelecimentos cadastrados localizados no município.
O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo no combate à Covid-19. O programa foi lançado nesta quinta-feira (23), na sede da administração municipal. O Clube de Benefícios é uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).
A prefeitura informou que o aplicativo Vitória Online abrange o banco de dados de toda a rede estadual. "No entanto, pessoas de outros Estados também podem receber descontos nos estabelecimentos conveniados por meio de comprovação oficial do ciclo completo de imunização, como a carteira de vacinação do SUS", explicou, em nota.

VEJA COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS

PRONTO!

O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS. É por meio dele que você vai conseguir os descontos.
Após baixar o aplicativo, a página inicial oferece vários serviços. Não clique nas opções abaixo. Você deve apertar no botão localizado no alto, à esquerda. 
O Passe Covid Vitória comprova que você está completamente imunizado contra a Covid-19. Ao clicar na opção, será direcionado ao QR code — a última etapa.
O QR code será exibido na tela apenas se o cidadão estiver em dia com a carteira de vacinação. Não será possível conseguir os descontos com apenas uma dose, a não ser que tenha recebido a vacina de dose única. "O seu passe estará disponível após o número de doses mínimo" mostra que é preciso receber a D2 para obter os descontos em Vitória.
Depois que tomar a D2, será permitido que você tenha os benefícios na conta. São 20 estabelecimentos credenciados até o momento

QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Qualquer capixaba imunizado pode conseguir o benefício. A única exigência e ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a D2 em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19.

PRECISO TER VACINADO EM VITÓRIA?

Não. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. A vacina pode ter sido recebida em qualquer cidade do Espírito Santo. Basta criar uma conta no site da Prefeitura de Vitória.

COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada morador de Vitória que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code e apresentar nos locais, para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.

VEJA OS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS:

  1. Ensaio Botequim
  2. Bar 40 Graus
  3. Kabecos
  4. Rancho Beliscão
  5. Ilha do Caranguejo
  6. Minuano
  7. Wanted
  8. Barlavento
  9. Quiosque Gaivotas
  10. Regina Maris
  11. Moqueka Prime
  12. Maho Gastrobar
  13. Só na Brasa
  14. Quiosque Sol e Mar
  15. Canto da Praia
  16. Embrazado
  17. Épico Beach Bar
  18. Divino Botequim
  19. Barraco
  20. Paris 6

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