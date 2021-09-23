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Até 30%

Covid-19: vacinados têm descontos em bares e restaurantes de Vitória

Para ter acesso aos descontos não é necessário ter se vacinado na Capital: o que importa é ter tomado todas as doses. Veja como ter acesso a benefício

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:48

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 set 2021 às 19:48
Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória
Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória Crédito: Divulgação | PMV
A agulha no braço em meio ao combate ao novo coronavírus é sinal de saúde, além de, a partir de agora, garantir descontos em bares e restaurantes de Vitória. Os capixabas que estiverem completamente vacinados contra a Covid-19 já podem ter acesso à carteira de vacinação virtual, chamada "Vitória da Vacina". É por meio dela que qualquer pessoa que esteja com o esquema vacinal completo — sem exigência de ter se vacinado na Capital — poderá participar do clube de benefícios, programa que oferece descontos de 5% a 30% em bares e restaurantes que estejam credenciados na iniciativa.
O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo no combate à Covid-19. O lançamento do programa foi realizado nesta quinta-feira (23), na sede da administração municipal.  O Clube de Benefícios é uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).
Quem procura o desconto nos estabelecimentos credenciados deve apresentar a carteira de vacinação, presente no aplicativo Vitória On-line. A base de dados do SUS será usada para comprovar que houve a vacinação daquele indivíduo. Para obter descontos é preciso ter sido imunizado com as duas doses ou com a vacina de dose única.
A prefeitura informou que o aplicativo Vitória Online abrange o banco de dados de toda a rede estadual. "No entanto, pessoas de outros Estados também podem receber descontos nos estabelecimentos conveniados por meio de comprovação oficial do ciclo completo de imunização, como a carteira de vacinação do SUS", explicou, em nota.
Durante o lançamento do programa, o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, enfatizou a importância do combate à Covid-19 por meio da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Até o momento, 20 estabelecimentos estão oferecendo benefícios. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, o diálogo continua para aumentar o número de estabelecimentos na campanha.

QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Qualquer pessoa completamente imunizada — sem exigência de ter se vacinado na Capital — pode conseguir o benefício. Não é preciso ter nascido, morar ou ter se vacinado em Vitória para obter os descontos. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a segunda dose em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19. Confira o passo a passo.

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Passo a passo: como ter desconto em bares e restaurantes de Vitória

COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada pessoa que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code e apresentá-lo nos locais para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.
Para saber quais os benefícios oferecidos, o cliente deverá procurar o estabelecimento desejado. O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android, e AppStore, para quem utiliza o sistema iOS.

VEJA OS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS ATÉ O MOMENTO:

  1. Ensaio Botequim
  2. Bar 40 Graus
  3. Kabecos
  4. Rancho Beliscão
  5. Ilha do Caranguejo
  6. Minuano
  7. Wanted
  8. Barlavento
  9. Quiosque Gaivotas
  10. Regina Maris
  11. Moqueka Prime
  12. Maho Gastrobar
  13. Só na Brasa
  14. Quiosque Sol e Mar
  15. Canto da Praia
  16. Embrazado
  17. Épico Beach Bar
  18. Divino Botequim
  19. Barraco
  20. Paris 6

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