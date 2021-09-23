Covid-19: vacinados têm descontos em bares e restaurantes de Vitória

Vacinação garante descontos em bares e restaurantes em Vitória Crédito: Divulgação | PMV

A agulha no braço em meio ao combate ao novo coronavírus é sinal de saúde, além de, a partir de agora, garantir descontos em bares e restaurantes de Vitória . Os capixabas que estiverem completamente vacinados contra a Covid-19 já podem ter acesso à carteira de vacinação virtual, chamada "Vitória da Vacina". É por meio dela que qualquer pessoa que esteja com o esquema vacinal completo — sem exigência de ter se vacinado na Capital — poderá participar do clube de benefícios, programa que oferece descontos de 5% a 30% em bares e restaurantes que estejam credenciados na iniciativa.

O objetivo é mobilizar a população do Espírito Santo no combate à Covid-19. O lançamento do programa foi realizado nesta quinta-feira (23), na sede da administração municipal. O Clube de Benefícios é uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares).

Quem procura o desconto nos estabelecimentos credenciados deve apresentar a carteira de vacinação, presente no aplicativo Vitória On-line. A base de dados do SUS será usada para comprovar que houve a vacinação daquele indivíduo. Para obter descontos é preciso ter sido imunizado com as duas doses ou com a vacina de dose única.

A prefeitura informou que o aplicativo Vitória Online abrange o banco de dados de toda a rede estadual. "No entanto, pessoas de outros Estados também podem receber descontos nos estabelecimentos conveniados por meio de comprovação oficial do ciclo completo de imunização, como a carteira de vacinação do SUS", explicou, em nota.

Durante o lançamento do programa, o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, enfatizou a importância do combate à Covid-19 por meio da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Até o momento, 20 estabelecimentos estão oferecendo benefícios. Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, o diálogo continua para aumentar o número de estabelecimentos na campanha.

QUEM PODE CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Qualquer pessoa completamente imunizada — sem exigência de ter se vacinado na Capital — pode conseguir o benefício. Não é preciso ter nascido, morar ou ter se vacinado em Vitória para obter os descontos. A única exigência é ter completado o ciclo vacinal. Ou seja, para conseguir os descontos, não pode estar com a segunda dose em atraso ou ter recusado o imunizante contra a Covid-19. Confira o passo a passo.

COMO CONSEGUIR OS DESCONTOS?

Para ter acesso aos descontos e benefícios, cada pessoa que já completou o ciclo vacinal deverá entrar no aplicativo Vitória Online, gerar um QR Code e apresentá-lo nos locais para ter o desconto ou benefício ofertado por cada estabelecimento.

Para saber quais os benefícios oferecidos, o cliente deverá procurar o estabelecimento desejado. O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente na PlayStore, para Android , e AppStore , para quem utiliza o sistema iOS.

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