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Noroeste do ES

Motorista capota e morre em acidente em Colatina

O local onde a Ford Ranger caiu é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares já encontraram a vítima morta, presa às ferragens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2022 às 11:05

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 11:05

Acidente com morte em Colatina
Caminhonete destruída após acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar e cair em uma ribanceira em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo.  O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (4), em uma estrada da zona rural que dá acesso à Cachoeira do Oito, na localidade de Córrego Santa Fé. 
Segundo a Polícia Militar, a vítima era Mário Giurizatto Neto. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.
Acidente com morte em Colatina
Caminhonete tombada após cair em ribanceira Crédito: Leitor | A Gazeta
O local onde a Ford Ranger caiu é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares já encontraram Mário morto, preso às ferragens. "A equipe fez o desencarceramento e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Civil", informou.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo do motorista.
(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)

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