Motorista capota e morre em acidente em Colatina

Um motorista morreu após a caminhonete que ele dirigia capotar e cair em uma ribanceira em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (4), em uma estrada da zona rural que dá acesso à Cachoeira do Oito, na localidade de Córrego Santa Fé.
Segundo a Polícia Militar, a vítima era Mário Giurizatto Neto. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.
O local onde a Ford Ranger caiu é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os militares já encontraram Mário morto, preso às ferragens. "A equipe fez o desencarceramento e deixou o corpo aos cuidados da Polícia Civil", informou.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu o corpo do motorista.
(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)