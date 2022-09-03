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Norte do ES

Idoso de 85 anos morre afogado na piscina de casa em Ibiraçu

José Antônio Nardi morava com a filha e o genro e tinha como costume caminhar em volta da piscina e suspeita é de que tenha passado mal e caído na água
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

03 set 2022 às 20:46

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 20:46

Um idoso de 85 anos morreu afogado na manhã deste sábado (03), em Ibiraçu, Norte do Estado, no bairro Ericina. O corpo de José Antônio Nardi foi encontrado dentro da piscina da própria casa.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e, assim que chegou ao local, o corpo da vítima já havia sido retirado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, de João Neiva, que foi atender a ocorrência.
Vista aérea de Ibiraçu
Vista áerea de Ibiraçu Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibiraçu
A vítima morava com a filha e o genro há 2 anos e meio. Ele tinha como costume caminhar em volta da piscina. A suspeita é de que tenha passado mal e caído dentro da piscina. No momento do acidente, o homem estava sozinho em casa.
A perícia da Polícia Civil também esteve no local, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por autópsia e, posteriormente, liberado para os familiares. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Ibiraçu, que aguardará o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.

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