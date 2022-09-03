Idoso de 85 anos morre afogado na piscina de casa em Ibiraçu

Um idoso de 85 anos morreu afogado na manhã deste sábado (03), em Ibiraçu, Norte do Estado, no bairro Ericina. O corpo de José Antônio Nardi foi encontrado dentro da piscina da própria casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, assim que chegou ao local, o corpo da vítima já havia sido retirado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, de João Neiva, que foi atender a ocorrência.

Vista áerea de Ibiraçu Crédito: Divulgação/Prefeitura de Ibiraçu

A vítima morava com a filha e o genro há 2 anos e meio. Ele tinha como costume caminhar em volta da piscina. A suspeita é de que tenha passado mal e caído dentro da piscina. No momento do acidente, o homem estava sozinho em casa.