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Fogo na mata

Incêndio de grandes proporções atinge vegetação em Ibiraçu

Helicóptero do Notaer foi acionado para ajudar no combate às chamas. Até no início da noite de domingo (21) o fogo ainda não tinha sido apagado. A previsão é de que os trabalhos continuem pela manhã
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

21 ago 2022 às 20:26

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 20:26

Um incêndio de grandes proporções teve início na tarde deste domingo (21), em Ibiraçu, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo começou no bairro São Benedito, local onde há mata. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para ajudar a controlar o fogo.
Helicóptero do Notaer ajuda a controlar incêndio em Ibiraçu
Helicóptero do Notaer ajuda a controlar incêndio em Ibiraçu Crédito: Rodrigo Barbosa de Sousa
O fogo teria começado em um pasto. Há informações de que animais morreram. Vários produtores rurais ligaram para o Corpo de Bombeiros, preocupados.
Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local. Apesar dos esforços foi preciso acionar o helicóptero do Notaer para auxiliar no combate às chamas.
Segundo os militares, a região é de difícil acesso. A ação também contou com uma equipe da Operação do Bioma, que é uma equipe formada por militares que vêm de outras cidades para ajudar a conter incêndios de grandes proporções.
O incêndio chegou aos bairros Elias Bragatto, Parque Indústrial José Luis Fiorot, São Cristovão e São Benedito. Causou muita fumaça, mas não atingiu casas, nem moradores.
Na manhã desta segunda-feira (22), A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros novamente e a corporação disse que a equipe precisou voltar para a contenção das chamas no local. Equipes do Notaer, da Defesa Civil do município e do Ibama também foram na região. 
Em atualização, nesta tarde,  a reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o fogo foi novamente controlado no local.  Segundo o repórter Lian Lucas,  as chamas ficaram próximas de casas, mas nenhum imóvel foi atingido.  A equipe dos bombeiros ainda devem retornar a região na manhã de terça-feira (23) para realizar o rescaldo e apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas.
Os bombeiros informaram que ainda calculam o tamanho da área atingida pelo incêndio. 

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