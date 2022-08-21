Incêndio de grandes proporções atinge vegetação em Ibiraçu

Um incêndio de grandes proporções teve início na tarde deste domingo (21), em Ibiraçu, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo começou no bairro São Benedito, local onde há mata. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para ajudar a controlar o fogo.
O fogo teria começado em um pasto. Há informações de que animais morreram. Vários produtores rurais ligaram para o Corpo de Bombeiros, preocupados.
Uma equipe da Defesa Civil também esteve no local. Apesar dos esforços foi preciso acionar o helicóptero do Notaer para auxiliar no combate às chamas.
Segundo os militares, a região é de difícil acesso. A ação também contou com uma equipe da Operação do Bioma, que é uma equipe formada por militares que vêm de outras cidades para ajudar a conter incêndios de grandes proporções.
O incêndio chegou aos bairros Elias Bragatto, Parque Indústrial José Luis Fiorot, São Cristovão e São Benedito. Causou muita fumaça, mas não atingiu casas, nem moradores.
Na manhã desta segunda-feira (22), A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros novamente e a corporação disse que a equipe precisou voltar para a contenção das chamas no local. Equipes do Notaer, da Defesa Civil do município e do Ibama também foram na região.
Em atualização, nesta tarde, a reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o fogo foi novamente controlado no local. Segundo o repórter Lian Lucas, as chamas ficaram próximas de casas, mas nenhum imóvel foi atingido. A equipe dos bombeiros ainda devem retornar a região na manhã de terça-feira (23) para realizar o rescaldo e apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas.
Os bombeiros informaram que ainda calculam o tamanho da área atingida pelo incêndio.