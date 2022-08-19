Incêndio atinge pasto e Bombeiros tentam conter chamas em Cachoeiro

Fogo atinge pasto e preocupa produtores em Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalvez

O produtor rural Antônio Carlos Zopé disse, na manhã desta sexta-feira, que está assustado com a dimensão do estrago causado pelo incêndio na propriedade. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, ele contou que foram mais de 120 mil metros de área queimada.

“Ontem (quinta-feira) à noite, ventava demais e tocava o fogo muito forte. Não teve o que fazer, fico revoltado. Há uns dois anos teve um incêndio assim, ficamos um ano parado até o pasto crescer novamente”, contou.

Fogo atinge pasto e preocupa produtores em Cachoeiro

Corpo de Segundo o Bombeiros , o fogo se alastrou e chegou até a comunidade próxima de Santa Fé. A corporação disse que o combate às chamas começou por volta das 21h de quinta-feira em uma extensa área de vegetação em chamas. O local onde fica uma residência foi o foco principal do trabalho dos militares, que realizaram o controle e extinção das chamas na maior parte da área afetada.

Pela falta de visibilidade e por ser um local de difícil acesso, em um morro, equipes realizaram monitoramento da área e não foi possível dar continuidade ao trabalho durante a madrugada. Na manhã desta sexta-feira, após novos acionamentos, uma equipe dos Bombeiros foi enviada novamente à região para tentar extinguir o fogo no restante da área afetada.

“Isso é assustador para qualquer um. Deve ter queimado mais de 30 hectares na minha propriedade. Ontem meu filho passou por aqui e não tinha nada”, desabafou o produtor Isaías Zopé.

INCÊNDIOS AUMENTARAM NESTE ANO

De acordo com registros do Corpo de Bombeiros , de janeiro a julho, foram contabilizados 166 casos de incêndio somente em Cachoeiro de Itapemirim. Em todo o ano de 2021, a corporação atuou em 154 combates. Considerando os registros de toda a Região Sul do Espírito Santo, foram 455 atendimentos a ocorrências de incêndio no ano passado contra 506 neste ano, até o momento.

INCÊNDIO CONTROLADO