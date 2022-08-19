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Produtores preocupados

Incêndio atinge pasto e Bombeiros tentam conter chamas em Cachoeiro

Segundo um produtor rural, fogo já queimou área de mais de 120 mil metros de área desde a noite desta quinta-feira (18). Bombeiros estão atuando no local nesta sexta-feira (19)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 ago 2022 às 12:39

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 12:39

Fogo atinge pasto e preocupa produtores em Cachoeiro
Fogo atinge pasto e preocupa produtores em Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalvez
Um incêndio atinge uma área de pasto no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde a noite desta quinta-feira (17) e vem causando danos, preocupando produtores rurais da região que trabalham com gado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local quando o fogo começou e retornaram na manhã desta sexta-feira (19) para tentarem conter as chamas.
O produtor rural Antônio Carlos Zopé disse, na manhã desta sexta-feira, que está assustado com a dimensão do estrago causado pelo incêndio na propriedade. Em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, ele contou que foram mais de 120 mil metros de área queimada.
“Ontem (quinta-feira) à noite, ventava demais e tocava o fogo muito forte. Não teve o que fazer, fico revoltado. Há uns dois anos teve um incêndio assim, ficamos um ano parado até o pasto crescer novamente”, contou.

Fogo atinge pasto e preocupa produtores em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou e chegou até a comunidade próxima de Santa Fé. A corporação disse que o combate às chamas começou por volta das 21h de quinta-feira em uma extensa área de vegetação em chamas. O local onde fica uma residência foi o foco principal do trabalho dos militares, que realizaram o controle e extinção das chamas na maior parte da área afetada.
Pela falta de visibilidade e por ser um local de difícil acesso, em um morro, equipes realizaram monitoramento da área e não foi possível dar continuidade ao trabalho durante a madrugada. Na manhã desta sexta-feira, após novos acionamentos, uma equipe dos Bombeiros foi enviada novamente à região para tentar extinguir o fogo no restante da área afetada.
“Isso é assustador para qualquer um. Deve ter queimado mais de 30 hectares na minha propriedade. Ontem meu filho passou por aqui e não tinha nada”, desabafou o produtor Isaías Zopé.

INCÊNDIOS AUMENTARAM NESTE ANO

De acordo com registros do Corpo de Bombeiros, de janeiro a julho, foram contabilizados 166 casos de incêndio somente em Cachoeiro de Itapemirim. Em todo o ano de 2021, a corporação atuou em 154 combates. Considerando os registros de toda a Região Sul do Espírito Santo, foram 455 atendimentos a ocorrências de incêndio no ano passado contra 506 neste ano, até o momento.

INCÊNDIO CONTROLADO

Às 16h, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado pela guarnição, mas o monitoramento da área permanece em andamento. "A orientação é de que, caso o incêndio continue, a população deve realizar novos acionamentos ao Corpo de Bombeiros, no número 193, para que a equipe de combate se desloque até a área da ocorrência", divulgou, em nota.

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