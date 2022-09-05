Acidente com morte interdita a BR 259 em João Neiva

Um acidente com morte interditou a BR 259, em João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo, durante seis horas nesta segunda-feira (5). Em um vídeo enviado por leitor de A Gazeta, dá para ver um carro e uma carreta, mas a dinâmica da batida ainda não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do veículo menor morreu no local.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 13h30 no quilômetro seis, na altura de Cavalinho. O trecho ficou interditado até as 19h30, quando a rodovia foi totalmente liberada, apesar de o trânsito ainda seguir lento no local por volta das 20h.
Ainda segundo a PRF, a Polícia Civil realizou a perícia para determinar o que causou o acidente. O corpo do motorista será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A identidade dele não foi divulgada.
Atualização
05/09/2022 - 8:20
A PRF informou que a BR 259 foi totalmente liberada por volta das 19h30. O texto foi atualizado.