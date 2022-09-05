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Acidente com morte interdita a BR 259 em João Neiva

Pistas ficaram totalmente interditadas por seis horas nesta segunda-feira (5); acidente envolveu um carro e uma carreta. Uma pessoa morreu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 set 2022 às 16:43

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 16:43

Um acidente com morte interditou a BR 259, em João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo, durante seis horas nesta segunda-feira (5). Em um vídeo enviado por leitor de A Gazeta, dá para ver um carro e uma carreta, mas a dinâmica da batida ainda não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do veículo menor morreu no local.
De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 13h30 no quilômetro seis, na altura de Cavalinho. O trecho ficou interditado até as 19h30, quando a rodovia foi totalmente liberada, apesar de o trânsito ainda seguir lento no local por volta das 20h.
Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 259 em João Neiva
Veículos envolvidos no acidente na BR 259 Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda segundo a PRF, a Polícia Civil realizou a perícia para determinar o que causou o acidente. O corpo do motorista será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A identidade dele não foi divulgada.

Atualização

05/09/2022 - 8:20
A PRF informou que a BR 259 foi totalmente liberada por volta das 19h30. O texto foi atualizado.

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