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Noroeste do ES

Motorista de carro foge após acidente com morte em Nova Venécia

Motociclista morreu no local do acidente, na Avenida Guanabara. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2022 às 12:09

Publicado em 04 de Setembro de 2022 às 12:09

Uma colisão entre moto e carro terminou em morte na noite deste sábado (3) em Nova Venécia, região Noroeste do Espírito Santo. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas, segundo a Polícia Militar, o motorista do Hyundai Elantra fugiu sem prestar socorro ao motociclista, um homem de 39 anos.
O acidente foi registrado por volta das 21h30, na Avenida Guanabara, altura do bairro Iolanda. Segundo testemunhas, duas pessoas estavam no carro, mas fugiram após a colisão, deixando o veículo para trás. Wilson Viana, que pilotava a Honda CB250F Twister, morreu no local.
Acidente com morte em Nova Venécia
Acidente com morte em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta
Populares relataram à polícia que no carro estavam um homem e uma mulher, "visivelmente embriagados". Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, havia odor de bebida alcoólica dentro do veículo. 
Até a publicação desta matéria, o motorista não havia sido localizado. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Regional de Nova Venécia. O corpo de Wilson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Colatina.
(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)

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