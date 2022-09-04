Motorista de carro foge após acidente com morte em Nova Venécia

Uma colisão entre moto e carro terminou em morte na noite deste sábado (3) em Nova Venécia, região Noroeste do Espírito Santo. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas, segundo a Polícia Militar , o motorista do Hyundai Elantra fugiu sem prestar socorro ao motociclista, um homem de 39 anos.

O acidente foi registrado por volta das 21h30, na Avenida Guanabara, altura do bairro Iolanda. Segundo testemunhas, duas pessoas estavam no carro, mas fugiram após a colisão, deixando o veículo para trás. Wilson Viana, que pilotava a Honda CB250F Twister, morreu no local.

Acidente com morte em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Populares relataram à polícia que no carro estavam um homem e uma mulher, "visivelmente embriagados". Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, havia odor de bebida alcoólica dentro do veículo.

Até a publicação desta matéria, o motorista não havia sido localizado. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Regional de Nova Venécia. O corpo de Wilson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Colatina.