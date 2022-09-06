Jovem mata irmão com caco de vidro durante briga em Linhares

Uma briga entre irmãos terminou em morte no bairro Linhares V, no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O jovem Douglas Santos Rodrigues, de 24 anos, estava internado desde a noite do último sábado (3), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (6).
Segundo a Polícia Militar, a irmã do rapaz relatou que, após ser agredida por ele durante uma briga, pegou um caco de vidro de uma garrafa quebrada e golpeou o irmão no pescoço e na costela. Vizinhos socorreram o jovem, que permanecia no Hospital Rio Doce desde o episódio.
A irmã da vítima também informou para os policiais militares que as agressões começaram após uma discussão entre ela e a mãe, e que o irmão passou a agredi-la com tapas, socos e apertões no pescoço. Para se defender, ela teria utilizado o caco de vidro e ferido Douglas.
Segundo a Polícia Civil, no dia dos fatos, os dois irmãos foram ouvidos a respeito da briga, mas não existiam elementos suficientes para lavrar um auto de prisão em flagrante naquele momento. Os dois foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito e, após isso, o irmão permaneceu no hospital.
Nesta terça-feira (6), o corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e liberado para os familiares. A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade.