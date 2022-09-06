Jovem mata irmão com caco de vidro durante briga em Linhares

Douglas Santos Rodrigues, de 24 anos, morreu após ser ferido no pescoço durante briga com a irmã em Linhares

A irmã da vítima também informou para os policiais militares que as agressões começaram após uma discussão entre ela e a mãe, e que o irmão passou a agredi-la com tapas, socos e apertões no pescoço. Para se defender, ela teria utilizado o caco de vidro e ferido Douglas.