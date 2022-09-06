Homem é preso após estuprar e engravidar menina de 12 anos em Linhares

Após os familiares da criança procurarem um posto de saúde e a gravidez ser confirmada, eles foram até a polícia, no início de agosto. O crime estava sendo investigado desde então pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.

"A vítima foi passar uma noite na casa da irmã, que é casada. Naquela data, o tio do cunhado da criança se aproveitou da situação, abusou dela e a ameaçou"

A corporação também informou que um mandado de prisão contra ele foi expedido pela Justiça por estupro de vulnerável e, nesta manhã, o suspeito foi localizado e preso no interior do município. Ao ser interrogado na delegacia sobre o caso e a paternidade da criança, o homem negou a prática do crime.