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Norte do ES

Homem é preso após estuprar e engravidar menina de 12 anos em Linhares

Abuso ocorreu em junho deste ano, quando ele passou uma noite na mesma casa que a vítima; criança já interrompeu a gravidez, com apoio da família e da Justiça
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 set 2022 às 17:20

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 17:20

Um homem de 51 anos foi preso na manhã desta terça-feira (6), suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 12 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o abuso ocorreu em junho deste ano, em uma noite em que o homem ficou hospedado na mesma casa que a criança. O caso foi descoberto pela família cerca de um mês depois, quando a garota apresentou os primeiros sinais da gravidez.
Após os familiares da criança procurarem um posto de saúde e a gravidez ser confirmada, eles foram até a polícia, no início de agosto. O crime estava sendo investigado desde então pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.
"A vítima foi passar uma noite na casa da irmã, que é casada. Naquela data, o tio do cunhado da criança se aproveitou da situação, abusou dela e a ameaçou"
Silvana Paula de Castro - Delegada titular da DPCAI de Linhares
A corporação também informou que um mandado de prisão contra ele foi expedido pela Justiça por estupro de vulnerável e, nesta manhã, o suspeito foi localizado e preso no interior do município. Ao ser interrogado na delegacia sobre o caso e a paternidade da criança, o homem negou a prática do crime.
Ainda segundo a PC, por decisão familiar apoiada pela Justiça, conforme autoriza a legislação nesse tipo de situação, a criança interrompeu a gravidez no início do mês de agosto. Já o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Serra, na Grande Vitória.

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