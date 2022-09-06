Homem é preso após furtar escadas de igreja em Vila Velha

Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da igreja. Ele entrou na obra e levou duas escadas avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 mil. No entanto, um dos pastores do local chegou no momento do crime e foi atrás do suspeito.

Quando percebeu que estava sendo seguido, Cledson se desfez das escadas e tentou fugir, mas foi encontrado por moradores e confessou o crime. As escadas também foram recuperadas. Em depoimento à polícia, o pastor contou que essa não é a primeira vez que o homem invade a igreja.