Homem é preso após furtar escadas de igreja em Vila Velha

Um homem foi preso após furtar escadas da obra de uma igreja que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, nessa segunda-feira (5). Cledson Barbosa Santos era fugitivo do presídio e já tinha um mandado de prisão em aberto, também por furto. O crime aconteceu à noite, por volta das 21h.
Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da igreja. Ele entrou na obra e levou duas escadas avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 mil. No entanto, um dos pastores do local chegou no momento do crime e foi atrás do suspeito.
Quando percebeu que estava sendo seguido, Cledson se desfez das escadas e tentou fugir, mas foi encontrado por moradores e confessou o crime. As escadas também foram recuperadas. Em depoimento à polícia, o pastor contou que essa não é a primeira vez que o homem invade a igreja.
A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por furto e possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, também pelo crime de furto. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Cledson Barbosa Santos é evadido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde o dia 20 de junho, onde cumpria pena em regime semiaberto. Ele era trabalhador externo e não retornou à unidade prisional após as atividades laborais.