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Nem a igreja escapou...

Homem é preso após furtar escadas de igreja em Vila Velha

Suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto, também por furto, e estava foragido da Justiça; a ação aconteceu por volta das 21h dessa segunda (5)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 set 2022 às 15:25

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 15:25

Homem foi preso por furto na Praia da Costa, em Vila Velha
Cledson Barbosa Santos foi preso por furto na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Samy Ferreira
Um homem foi preso após furtar escadas da obra de uma igreja que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, nessa segunda-feira (5). Cledson Barbosa Santos era fugitivo do presídio e já tinha um mandado de prisão em aberto, também por furto. O crime aconteceu à noite, por volta das 21h.
Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da igreja. Ele entrou na obra e levou duas escadas avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 mil. No entanto, um dos pastores do local chegou no momento do crime e foi atrás do suspeito.  
Quando percebeu que estava sendo seguido, Cledson se desfez das escadas e tentou fugir, mas foi encontrado por moradores e confessou o crime. As escadas também foram recuperadas. Em depoimento à polícia, o pastor contou que essa não é a primeira vez que o homem invade a igreja.
A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por furto e possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, também pelo crime de furto. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Cledson Barbosa Santos é evadido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde o dia 20 de junho, onde cumpria pena em regime semiaberto. Ele era trabalhador externo e não retornou à unidade prisional após as atividades laborais. 

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