Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Furtos e destruição

Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, tem produtora arrombada em Vitória

Humorista descobriu o crime na manhã desta terça-feira (6) ao chegar para trabalhar no local, em Barro Vermelho. Criminosos roubaram  TV, caixa de som, câmeras e microfones
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 set 2022 às 12:42

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 12:42

Produtora de vídeo é arrombada no bairro Barro Vermelho, em Vitória
Produtora de vídeo é arrombada no bairro Barro Vermelho, em Vitória Crédito: Rossini Macedo
O humorista Rossini Macedo, famoso por seu personagem Tonho dos Couros, teve sua produtora de vídeos arrombada na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Barro Vermelho, em Vitória. O cenário encontrado pelo artista durante a manhã foi de destruição. 
Segundo Rossini Macedo, os criminosos desligaram a energia do prédio, invadiram a produtora pela parte debaixo. "Depois de dois anos, nós artistas sem trabalhar, entra um cara na nossa produtora, ou dois, estamos vendo nas câmeras ainda. Levaram os equipamentos que a gente ia usar hoje no nosso trabalho com um cliente", afirmou em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta
O humorista disse que foram levados uma televisão, caixa de som, câmeras e microfones do local. "Isso tudo deixa a gente muito triste, abalado. Não é fácil", lamentou. 
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber informações sobre a ocorrência e as investigações em relação ao crime. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Produtora de vídeo é arrombada no bairro Barro Vermelho, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados