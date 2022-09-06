Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, tem produtora arrombada em Vitória

O humorista Rossini Macedo, famoso por seu personagem Tonho dos Couros, teve sua produtora de vídeos arrombada na madrugada desta terça-feira (6), no bairro Barro Vermelho, em Vitória. O cenário encontrado pelo artista durante a manhã foi de destruição.

Segundo Rossini Macedo, os criminosos desligaram a energia do prédio, invadiram a produtora pela parte debaixo. "Depois de dois anos, nós artistas sem trabalhar, entra um cara na nossa produtora, ou dois, estamos vendo nas câmeras ainda. Levaram os equipamentos que a gente ia usar hoje no nosso trabalho com um cliente", afirmou em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.