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O curioso significado do formato da Rodoviária de Vitória visto de cima Arte/ Geraldo Neto
Capixapédia

O curioso significado do formato da Rodoviária de Vitória visto de cima

Construção inaugurada em 13 de março de 1979 e localizada na Ilha do Príncipe tem formato que representa todos os municípios capixabas reunidos

Vinicius Zagoto

Repórter

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 07:10

Publicado em

05 set 2022 às 07:10
O curioso significado do formato da Rodoviária de Vitória visto de cima Crédito: Arte/ Geraldo Neto
Rodoviárias são pontos de passagem, cenários de momentos efêmeros entre chegar e partir. Localizada na Ilha do Príncipe, próximo ao Centro da Capital, a de Vitória é o ponto de interligação com todas as regiões do Espírito Santo e do país. Um detalhe em especial, e desconhecido da maioria dos capixabas, chama a atenção na construção do espaço, que foi pensado para ter o formato do mapa do Estado.
Antes de o terminal atual ser construído às margens da Baía de Vitória, os capixabas se concentravam em uma pequena rodoviária erguida em 1963 pela Viação Itapemirim na Rua Misael Pena, região central da Capital.
Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Leonor Araújo conta que o antigo terminal rodoviário era chamado de Rodoviária Barão Monjardim e Rodoviária Parque Moscoso, pela proximidade com o tradicional parque. O local, no entanto, era tão pequeno que estava mais para um ponto de ônibus.
"A gente dizia que era um ponto de ônibus, porque era uma coisa pequena, muito acanhada"
Leonor Araújo - Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Ufes

DO CENTRO PARA O BAIRRO 

A historiadora relembra que na década de 60 começaram os grandes projetos industriais da área de Vitória, concretizados na década de 70, um período de erradicação dos cafezais e êxodo rural. Neste período, parte da população rural do Estado foi morar na Grande Vitória, em busca de uma vida melhor.
“O fluxo cresceu muito e ficou insuportável, o local não tinha infraestrutura, nem lugar para gente sentar. A população que morava ao entorno dessa rodoviária antiga começou a reclamar da movimentação”.
Desde o final da década de 60, havia conversas para projetar um novo terminal rodoviário. O local escolhido foi um bairro à época chamado Miramar, na região da Ilha do Príncipe. O local era um manguezal que foi sendo ocupado e virou uma comunidade muito pobre, com palafitas e casas de madeira.
governo do Estado então começou uma longa e difícil negociação, na gestão Élcio Álvares, para desapropriar a área e possibilitar a construção da rodoviária atual.
“No final, o governo retirou as famílias e elas foram levadas para um loteamento novo no município da Serra”, afirma Leonor Araújo.
De uma parada de ônibus no Centro de Vitória, a rodoviária mudou de lugar e ganhou formas e traçados modernos Crédito: Arte/ Geraldo Neto

CONFUSÃO COM O NOME DO ARQUITETO RESPONSÁVEL 

A historiadora Leonor Araújo explica que a rodoviária atual tinha o nome de Carlos Alberto Vivacqua Campos, conhecido como Bebeto Vivacqua, levando muita gente a pensar que ele é quem projetou o prédio. No entanto, o responsável pelo projeto arquitetônico é outro capixaba, o arquiteto Carlos Maximiliano Fayet. 
"O projeto é do Fayet, um cara que nasceu em Domingos Martins, viveu em Rio Grande do Sul. Mas as informações veiculadas são outras. A confusão que se faz ocorre devido ao nome dado originalmente à rodoviária", conta. 
Uma Lei estadual de 2010 altera o nome do prédio de  Carlos Alberto Vivacqua Campos para Carlos Maximiliano Fayet.
"O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Elcio Alvares, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado Carlos Maximiliano Fayet o Prédio do Terminal Rodoviário de Vitória, localizado na Ilha do Príncipe, em Vitória. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Fica revogada a Lei nº 4.462, de 14.11.1990", afirma o texto. 
Rodoviária de Vitória tem o formato do mapa do Espírito Santo Crédito: Arte/Geraldo Neto

O MAPA DO ESPÍRITO SANTO

A atual Rodoviária de Vitória foi inaugurada em 13 de março de 1979, no penúltimo dia do fim do mandato de Élcio Álvares. Mais uma vez, o arquiteto demonstrou genialidade ao projetar o prédio com o formato do mapa capixaba.
"Essa estrutura arquitetônica da rodoviária é muito arrojada e, quando você vê de cima, a rodoviária é o mapa do Estado do Espírito Santo. E a gente diz que ali, onde está a caixa-d’água, é a marcação do Rio Doce. Ela marca essa divisão entre o Sul e o Norte do Estado"
Leonor Araújo - Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Ufes
Com o passar do tempo, alguns dispositivos acabaram sendo inseridos na rodoviária, como a grade de proteção ao redor, mas a estrutura e formato são os mesmos daquela inaugurada em 1979.
"É muito interessante porque essa rodoviária foi pensada para ser um terminal rodoviário, mas também ter um aquaviário. Chegavam alguns barcos, mas a implementação não foi essas coisas não. Tinha um pensamento maior, mas no final não aconteceu", acrescenta. 
Leonor Araújo destaca que nessa época o Aeroporto de Vitória já funcionava, mas o transporte da população do interior para a Capital era todo feito de ônibus. O mapa do Estado, visto quando olhamos a rodoviária de cima, mostra a união de todos os municípios, ao passo em que também serve de metáfora para representar o ponto de encontro de capixabas de todos os municípios.

Correção

06/09/2022 - 2:15
A versão anterior desta reportagem afirmava que o responsável pelo projeto da Rodoviária de Vitória era Carlos Alberto Vivacqua Campos. A historiadora ouvida, no entanto, corrigiu a informação antes dada e explicou que o projeto é, na verdade, de Carlos Maximiliano Fayet. O texto foi corrigido.

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