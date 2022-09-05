O curioso significado do formato da Rodoviária de Vitória visto de cima Crédito: Arte/ Geraldo Neto

Rodoviárias são pontos de passagem, cenários de momentos efêmeros entre chegar e partir. Localizada na Ilha do Príncipe, próximo ao Centro da Capital, a de Vitória é o ponto de interligação com todas as regiões do Espírito Santo e do país. Um detalhe em especial, e desconhecido da maioria dos capixabas, chama a atenção na construção do espaço, que foi pensado para ter o formato do mapa do Estado.

Antes de o terminal atual ser construído às margens da Baía de Vitória , os capixabas se concentravam em uma pequena rodoviária erguida em 1963 pela Viação Itapemirim na Rua Misael Pena, região central da Capital.

Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), Leonor Araújo conta que o antigo terminal rodoviário era chamado de Rodoviária Barão Monjardim e Rodoviária Parque Moscoso, pela proximidade com o tradicional parque. O local, no entanto, era tão pequeno que estava mais para um ponto de ônibus.

"A gente dizia que era um ponto de ônibus, porque era uma coisa pequena, muito acanhada" Leonor Araújo - Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Ufes

DO CENTRO PARA O BAIRRO

A historiadora relembra que na década de 60 começaram os grandes projetos industriais da área de Vitória, concretizados na década de 70, um período de erradicação dos cafezais e êxodo rural. Neste período, parte da população rural do Estado foi morar na Grande Vitória, em busca de uma vida melhor.

“O fluxo cresceu muito e ficou insuportável, o local não tinha infraestrutura, nem lugar para gente sentar. A população que morava ao entorno dessa rodoviária antiga começou a reclamar da movimentação”.

Desde o final da década de 60, havia conversas para projetar um novo terminal rodoviário. O local escolhido foi um bairro à época chamado Miramar, na região da Ilha do Príncipe. O local era um manguezal que foi sendo ocupado e virou uma comunidade muito pobre, com palafitas e casas de madeira.

governo do Estado então começou uma longa e difícil negociação, na gestão Élcio Álvares, para desapropriar a área e possibilitar a construção da rodoviária atual.

“No final, o governo retirou as famílias e elas foram levadas para um loteamento novo no município da Serra”, afirma Leonor Araújo.

De uma parada de ônibus no Centro de Vitória, a rodoviária mudou de lugar e ganhou formas e traçados modernos Crédito: Arte/ Geraldo Neto

CONFUSÃO COM O NOME DO ARQUITETO RESPONSÁVEL

A historiadora Leonor Araújo explica que a rodoviária atual tinha o nome de Carlos Alberto Vivacqua Campos, conhecido como Bebeto Vivacqua, levando muita gente a pensar que ele é quem projetou o prédio. No entanto, o responsável pelo projeto arquitetônico é outro capixaba, o arquiteto Carlos Maximiliano Fayet.

"O projeto é do Fayet, um cara que nasceu em Domingos Martins, viveu em Rio Grande do Sul. Mas as informações veiculadas são outras. A confusão que se faz ocorre devido ao nome dado originalmente à rodoviária", conta.

Uma Lei estadual de 2010 altera o nome do prédio de Carlos Alberto Vivacqua Campos para Carlos Maximiliano Fayet.

"O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, o Governador do Estado, nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e eu, Elcio Alvares, seu Presidente, nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado Carlos Maximiliano Fayet o Prédio do Terminal Rodoviário de Vitória, localizado na Ilha do Príncipe, em Vitória. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Fica revogada a Lei nº 4.462, de 14.11.1990", afirma o texto.

Rodoviária de Vitória tem o formato do mapa do Espírito Santo Crédito: Arte/Geraldo Neto

O MAPA DO ESPÍRITO SANTO

A atual Rodoviária de Vitória foi inaugurada em 13 de março de 1979, no penúltimo dia do fim do mandato de Élcio Álvares. Mais uma vez, o arquiteto demonstrou genialidade ao projetar o prédio com o formato do mapa capixaba.

"Essa estrutura arquitetônica da rodoviária é muito arrojada e, quando você vê de cima, a rodoviária é o mapa do Estado do Espírito Santo. E a gente diz que ali, onde está a caixa-d’água, é a marcação do Rio Doce. Ela marca essa divisão entre o Sul e o Norte do Estado" Leonor Araújo - Historiadora, especialista em Filosofia Africana, pesquisadora e professora da Ufes

Com o passar do tempo, alguns dispositivos acabaram sendo inseridos na rodoviária, como a grade de proteção ao redor, mas a estrutura e formato são os mesmos daquela inaugurada em 1979.

"É muito interessante porque essa rodoviária foi pensada para ser um terminal rodoviário, mas também ter um aquaviário. Chegavam alguns barcos, mas a implementação não foi essas coisas não. Tinha um pensamento maior, mas no final não aconteceu", acrescenta.

Leonor Araújo destaca que nessa época o Aeroporto de Vitória já funcionava, mas o transporte da população do interior para a Capital era todo feito de ônibus. O mapa do Estado, visto quando olhamos a rodoviária de cima, mostra a união de todos os municípios, ao passo em que também serve de metáfora para representar o ponto de encontro de capixabas de todos os municípios.

Correção A versão anterior desta reportagem afirmava que o responsável pelo projeto da Rodoviária de Vitória era Carlos Alberto Vivacqua Campos. A historiadora ouvida, no entanto, corrigiu a informação antes dada e explicou que o projeto é, na verdade, de Carlos Maximiliano Fayet. O texto foi corrigido.