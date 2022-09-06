Menina pede para contar segredo e denuncia tio por estupro em Cariacica

Um homem foi autuado em flagrante e preso na noite desta segunda-feira (5), em Cariacica, na Grande Vitória, suspeito de abusar sexualmente da sobrinha de 7 anos. Os nomes da vítima e do suspeito, além do bairro onde aconteceu o fato, não serão divulgados visando preservar a identidade da criança.

O Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Militar relata que os policiais estavam próximos a uma escola, por volta das 23 horas de segunda (5), quando foram abordados pelo pai da criança. Ele estava em um carro e pediu ajuda da guarnição, afirmando que a filha havia sofrido abuso sexual do tio.

Os policiais, junto com o pai da criança e a esposa dele, que também estava no carro, foram até a casa do tio da menina. No local, o homem, de 58 anos, negou todas as acusações.

Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), onde a família da menina foi ouvida Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Já a mulher relatou à Polícia Militar que, ao dar banho da filha, a criança perguntou se poderia contar um segredo, dizendo que a mãe não poderia contá-lo a ninguém. A menina relatou, então, que o tio tinha o costume de acariciar as partes íntimas dela e, em certa ocasião, tentou beijá-la e introduzir o órgão genital dele, em meio a ameaças.

O tio teria dito que, se a menina contasse o caso para alguém, o pai dela poderia matá-lo. A família da menina, incluindo o tio, foi ouvida no Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, ainda na noite de segunda (5).

AUTUADO EM FLAGRANTE

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 58 anos, depois de ser conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).