Homem é preso suspeito de abusar de neta da esposa dele em Linhares

Um homem de 56 anos, suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso na última sexta-feira (2) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Civil, ele é casado com a avó da vítima e estaria abusando sexualmente da criança, que tem 9 anos.

A mãe da criança e parentes próximos desconfiaram do comportamento do homem e procuraram a polícia para denunciá-lo. As apurações revelaram que o homem tomou conhecimento da situação e pretendia fugir, de acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.

Havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que foi localizado pelos policiais e, depois, preso. Depois de ser interrogado, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde está à disposição da Justiça.

Homem foi interrogado na 16ª Delegacia Regional de Linhares e, depois, levado para o Centro de Detenção da Serra Crédito: Heber Tomaz