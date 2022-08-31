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Vídeo: carro capota e motorista fica ferido em acidente, em Linhares

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (31). O motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado para o hospital
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 ago 2022 às 19:49

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 19:49

Um vídeo impressionante mostra o momento em que um carro capotou em um acidente na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. O trânsito não precisou ser interditado.
Nas imagens (veja o vídeo acima) é possível ver o veículo capotando várias vezes após bater em um caminhão num cruzamento da rua Cristóvão Colombo. O carro ainda derrubou uma moto que estava estacionada na rua.
Carro capota e motorista fica ferido em acidente em Linhares
Após capotar, o carro ficou "de lado" ocupando a pista  Crédito: Leitor | A Gazeta

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