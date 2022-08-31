Vídeo: carro capota e motorista fica ferido em acidente, em Linhares

Um vídeo impressionante mostra o momento em que um carro capotou em um acidente na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. O trânsito não precisou ser interditado.
Nas imagens (veja o vídeo acima) é possível ver o veículo capotando várias vezes após bater em um caminhão num cruzamento da rua Cristóvão Colombo. O carro ainda derrubou uma moto que estava estacionada na rua.