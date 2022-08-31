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Ficou ferido

Vídeo: homem é atropelado por moto na faixa de pedestres em Colatina

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros ao homem atropelado e também ao motociclista. Os dois foram levados para o hospital
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 ago 2022 às 17:22

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 17:22

Um homem foi atropelado por uma moto na tarde desta quarta-feira (31), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o carro da primeira pista para que o homem atravesse a rua na faixa de pedestres. No entanto, a moto que vinha na outra pista acerta a vítima (veja o vídeo acima).
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e quando chegou ao local o motociclista e o homem atropelado aguardavam por atendimento. Segundo a corporação, o motociclista apresentava algumas escoriações pelo corpo, enquanto o pedestre relatou dores na coluna.
Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas até unidades médicas. O pedestre foi levado até o São Bernardo Apart Hospital, enquanto o motociclista foi levado até o Hospital Sílvio Avidos, no município.
A reportagem também procurou a Polícia Militar para saber se a corporação foi acionada Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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