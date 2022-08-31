Vídeo: homem é atropelado por moto na faixa de pedestres em Colatina

Um homem foi atropelado por uma moto na tarde desta quarta-feira (31), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o carro da primeira pista para que o homem atravesse a rua na faixa de pedestres. No entanto, a moto que vinha na outra pista acerta a vítima (veja o vídeo acima).
Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e levaram as vítimas até unidades médicas. O pedestre foi levado até o São Bernardo Apart Hospital, enquanto o motociclista foi levado até o Hospital Sílvio Avidos, no município.
A reportagem também procurou a Polícia Militar para saber se a corporação foi acionada Assim que houver retorno o texto será atualizado.