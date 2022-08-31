Caminhão tomba e deixa uma pessoa ferida em Anchieta

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h25, no sentido norte da pista. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, bem como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.

Ainda segundo a Eco101, uma pessoa foi encaminhada para o hospital, porém, o estado de saúde dela não foi divulgado. As pistas chegaram a ser interditadas para atendimento da ocorrência, mas o trânsito foi totalmente liberado por volta das 14 horas.