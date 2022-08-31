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Caminhão tomba e deixa uma pessoa ferida em Anchieta

Segundo a Eco101, uma pessoa foi socorrida e levada ao hospital
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

31 ago 2022 às 14:35

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 14:35

Caminhão tomba e deixa uma pessoa ferida em Anchieta
O tombamento de um caminhão foi registrado no km 366,7, sentido Norte, em Anchieta Crédito: Redes sociais
Um caminhão tombou e deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (31). O acidente ocorreu no km 366,7, em Anchieta, no Sul do Estado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 11h25, no sentido norte da pista. Recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, bem como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.
Ainda segundo a Eco101, uma pessoa foi encaminhada para o hospital, porém, o estado de saúde dela não foi divulgado.  As pistas chegaram a ser interditadas para atendimento da ocorrência, mas o trânsito foi totalmente liberado por volta das 14 horas.

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