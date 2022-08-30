Acidente entre carro e moto deixa feridos na BR 101 em Anchieta

Moto e carro foram parar às margens da BR 101 após a colisão Crédito: Redes sociais

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (30) e envolveu um carro e uma moto no quilômetro 355, altura do bairro Jabaquara.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, quando as equipes chegaram ao local, as vítimas já tinha sido atendidas por ambulâncias da Eco101. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Itapemirim, enquanto a motorista do carro foi levada ao Pronto Socorro de Anchieta. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.