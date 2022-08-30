Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Acidente entre carro e moto deixa feridos na BR 101 em Anchieta

Por conta do atendimento às vítimas, o trânsito no trecho seguiu por desvio até 13h20, quando foi totalmente liberado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 ago 2022 às 15:49

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 15:49

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Anchieta
Moto e carro foram parar às margens da BR 101 após a colisão Crédito: Redes sociais
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (30) e envolveu um carro e uma moto no quilômetro 355, altura do bairro Jabaquara. 
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, quando as equipes chegaram ao local, as vítimas já tinha sido atendidas por ambulâncias da Eco101. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Itapemirim, enquanto a motorista do carro foi levada ao Pronto Socorro de Anchieta. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.
Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local do acidente.
Por conta do atendimento às vítimas, o trânsito no trecho seguiu por desvio até 13h20, quando foi totalmente liberado.

Veja Também

Motociclista morre em acidente de trânsito em Anchieta

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Anchieta

Carretas batem de frente na BR 101 em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Anchieta estradas ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente foge com viatura da PM durante abordagem em Aracruz
Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados