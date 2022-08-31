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Motorista perdeu controle

Carro cai no vão central da Ponte de Camburi em acidente em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, mulher perdeu o controle do carro, bateu contra a mureta e caiu no vão da ponte. A motorista foi socorrida com ferimentos leves
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2022 às 08:31

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 08:31

Carro quebrou mureta e parou no vão da Ponte de Camburi, em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória
Um carro caiu no vão central da Ponte de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com a Guarda Municipal, a mulher que dirigia o veículo foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e teve apenas ferimentos leves.
A Guarda Municipal explicou que a motorista perdeu o controle do carro e, em seguida, atingiu a mureta da ponte e o veículo acabou caindo no vão entre as estruturas que dividem os dois sentidos da ponte.

Carro quebrou mureta e parou no vão da Ponte de Camburi, em Vitória

Por conta do acidente, uma faixa da Avenida Saturnino de Brito foi interditada no sentido Praia do Canto. O tráfego de veículos está lento no trecho.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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