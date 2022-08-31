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Crime

Polícia prende empresário por agredir e fazer a ex refém em Linhares

Suspeito  vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e porte ilegal de arma. Ele foi preso preventivamente e será encaminhado a um presídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 ago 2022 às 11:49

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 11:49

Arma utilizada no crime foi apreendida pela PC, em Linhares
Arma utilizada no crime foi apreendida pela PC, em Linhares Crédito: Divulgação/PCES
Foi preso, na madrugada desta quarta-feira (31), o empresário de 30 anos que invadiu apartamento e agrediu e ameaçou de morte a ex-namorada de 36 anos no bairro Três Barras, em Linhares, no último domingo (28). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi mantida refém por cerca de duas horas. O suspeito foi localizado e preso na casa dele, no bairro Shell, e arma utilizada no crime foi apreendida.
A Polícia Civil disse que a mulher, mantida em cárcere privado por cerca de duas horas, conseguiu se desvencilhar do homem em um momento de desatenção dele. Ela entrou em um quarto, pediu ajuda a vizinhos e acionou a Polícia Militar. O empresário fugiu da residência.
A mulher foi até a Delegacia Regional de Linhares e solicitou medida protetiva judicial, atendida pela Justiça. O poder judiciário de Linhares também determinou a prisão preventiva do empresário e a apreensão da arma utilizada por ele.
O empresário foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e, após ser interrogado, será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), ficando a disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e porte ilegal de arma.

PMS E DELEGADOS CERCARAM PRÉDIO

Policiais militares e dois delegados cercaram um prédio na tarde deste domingo (28) após uma mulher denunciar estar sendo ameaçada e agredida pelo ex-namorado – um empresário de 30 anos – no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a vítima, de 36 anos, o homem estava com um revólver e utilizou a arma para dar coronhadas na cabeça dela. Ele conseguiu fugir do local e não foi localizado.
A mulher relatou para a polícia que o ex-namorado não estava autorizado a entrar no prédio, mas conseguiu invadir o local porque tinha acesso devido a uma identificação biométrica.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, a vítima contou que o homem não aceitava o término recente do relacionamento, que durou quatro meses, e estava embriagado. “Ele foi na casa dela embriagado e acabou ameaçando-a e agredindo-a. Quando a polícia estava se aproximando do local, ele conseguiu fugir para não ser preso”, explicou o delegado.
Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que a vítima levou golpes na cabeça, tapas e tentativas de enforcamento. Ela sofreu ferimentos no rosto e no crânio por conta das agressões. A mulher relatou aos militares que o ex-namorado ameaçou matá-la. A mulher ficou refém do suspeito por cerca de duas horas.
Em um momento de distração do empresário, a vítima conseguiu sair do domínio dele e entrou em um quarto. O homem ainda tentou arrombar a porta, mas não conseguiu. Dentro do cômodo, a vítima pediu ajuda aos vizinhos e conseguiu acionar a PM. Além de policiais militares, dois delegados estiveram no local da ocorrência, mas o homem já havia deixado o prédio. 

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