Polícia prende empresário por agredir e fazer a ex refém em Linhares

Arma utilizada no crime foi apreendida pela PC, em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Polícia Civil disse que a mulher, mantida em cárcere privado por cerca de duas horas, conseguiu se desvencilhar do homem em um momento de desatenção dele. Ela entrou em um quarto, pediu ajuda a vizinhos e acionou a Polícia Militar . O empresário fugiu da residência.

A mulher foi até a Delegacia Regional de Linhares e solicitou medida protetiva judicial, atendida pela Justiça. O poder judiciário de Linhares também determinou a prisão preventiva do empresário e a apreensão da arma utilizada por ele.

O empresário foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares e, após ser interrogado, será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), ficando a disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e porte ilegal de arma.

PMS E DELEGADOS CERCARAM PRÉDIO

Policiais militares e dois delegados cercaram um prédio na tarde deste domingo (28) após uma mulher denunciar estar sendo ameaçada e agredida pelo ex-namorado – um empresário de 30 anos – no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a vítima, de 36 anos, o homem estava com um revólver e utilizou a arma para dar coronhadas na cabeça dela. Ele conseguiu fugir do local e não foi localizado.

A mulher relatou para a polícia que o ex-namorado não estava autorizado a entrar no prédio, mas conseguiu invadir o local porque tinha acesso devido a uma identificação biométrica.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, a vítima contou que o homem não aceitava o término recente do relacionamento, que durou quatro meses, e estava embriagado. “Ele foi na casa dela embriagado e acabou ameaçando-a e agredindo-a. Quando a polícia estava se aproximando do local, ele conseguiu fugir para não ser preso”, explicou o delegado.

Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que a vítima levou golpes na cabeça, tapas e tentativas de enforcamento. Ela sofreu ferimentos no rosto e no crânio por conta das agressões. A mulher relatou aos militares que o ex-namorado ameaçou matá-la. A mulher ficou refém do suspeito por cerca de duas horas.