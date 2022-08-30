Câmara de Linhares abre processo que pode cassar mandato de vereador preso

Na 25ª Sessão Ordinária do ano de 2022 da Câmara Municipal de Linhares, realizada no dia 29 de agosto, o vereador Waldeir de Freitas Lopes atingiu 14 faltas injustificadas, que correspondem a mais de terça parte de faltas na sessão legislativa corrente.



Conforme previsto no inciso III, c/c §3º, ambos do artigo 20 da Lei Orgânica do Município de Linhares, a Câmara Municipal procederá a abertura de procedimento administrativo para, assegurada a ampla defesa do vereador, analisar acerca da declaração da perda do seu mandato.



A Câmara Municipal esclarece que, conforme previsto na lei municipal nº 3.612/2016, o vereador sofreu os descontos das faltas injustificadas em seus subsídios."

