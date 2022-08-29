Vereador de Linhares suspeito de mandar matar ativista é preso

Waldeir de Freitas Lopes é suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta

Jonas Soprani foi morto no dia 23 de junho do ano passado, em um bar no bairro Novo Horizonte, no município de Linhares . As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e apontaram os suspeitos envolvidos no crime, que segundo as informações, teve como mandante o vereador Waldeir de Freitas.

Outros dois intermediários tiveram atuação no episódio: Cosme Damasceno, amigo do político, e que tem ligações com o tráfico de drogas, segundo a polícia. O outro envolvido é Genebaldo da Fonseca, já preso.

Da esquerda para a direita: Cosme Damasceno, Genebaldo da Fonseca e José Natalino dos Santos estão envolvidos na morte do ativista Crédito: Reprodução

No crime foram identificados dois atiradores: Jhulian Alves de Souza e José Natalino dos Santos. O primeiro deles foi morto em um confronto com a PM no ano passado. O segundo está preso em Linhares.

O vereador chegou a ser detido no dia 29 de julho do ano passado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante um curso, mas teve a liberdade concedida após um mês de detenção. Dois irmãos gêmeos foram presos no dia 20 de julho do ano passado, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Um dos irmãos foi solto pela Justiça.

O vereador será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.

O CRIME

Jonas da Silva Soprani era ativista político e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Ele foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Na ocasião do crime, testemunhas relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra a vítima.

Jonas Soprani foi candidato a vereador na última eleição e acabou executado em um bar, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após o crime, os atiradores fugiram e entraram no carro dirigido por Damasceno, segundo a polícia. Jonas chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.