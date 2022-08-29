Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estava foragido

Vereador de Linhares suspeito de mandar matar ativista é preso

Waldeir de Freitas Lopes é suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021. O político era procurado desde maio deste ano
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 ago 2022 às 17:39

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 17:39

Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021
Waldeir de Freitas Lopes é suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021 Crédito: Paula Brazão | Montagem A Gazeta
O vereador de Linhares Waldeir de Freitas Lopes, suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani em junho de 2021, foi preso na tarde desta segunda-feira (29), após se entregar para a polícia. Waldeir se apresentou espontaneamente, acompanhada de uma advogada, na Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), localizada na Chefatura de Polícia, em Vitória. O parlamentar estava foragido desde maio deste ano, quando foi determinada a sua prisão preventiva.
Jonas Soprani foi morto no dia 23 de junho do ano passado, em um bar no bairro Novo Horizonte, no município de Linhares. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e apontaram os  suspeitos envolvidos no crime, que segundo as informações, teve como mandante o vereador Waldeir de Freitas.
Outros dois  intermediários tiveram atuação no episódio: Cosme Damasceno, amigo do político, e que tem ligações com o tráfico de drogas, segundo a polícia. O outro envolvido é Genebaldo da Fonseca, já preso.
Da esquerda para a direita: Cosme Damasceno, Genebaldo da Fonseca e José Natalino dos Santos
Da esquerda para a direita: Cosme Damasceno, Genebaldo da Fonseca e José Natalino dos Santos estão envolvidos na morte do ativista Crédito: Reprodução
No crime foram identificados dois atiradores: Jhulian Alves de Souza e José Natalino dos Santos. O primeiro deles foi morto em um confronto com a PM no ano passado. O segundo está preso em Linhares.
Um assessor parlamentar da Câmara Municipal de Linhares, de 48 anos, foi detido no dia 12 de agosto do ano passado, no bairro Shell. Um dos atiradores foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares no dia 03 de agosto do ano passado, no mesmo local.
O vereador chegou a ser detido no dia 29 de julho do ano passado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante um curso, mas teve a liberdade concedida após um mês de detenção. Dois irmãos gêmeos foram presos no dia 20 de julho do ano passado, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Um dos irmãos foi solto pela Justiça.
O vereador será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.

O CRIME

Jonas da Silva Soprani era ativista político e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Ele foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Na ocasião do crime, testemunhas relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra a vítima.
Jonas Soprani
Jonas Soprani foi candidato a vereador na última eleição e acabou executado em um bar, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes sociais
Após o crime, os atiradores fugiram e entraram no carro dirigido por Damasceno, segundo a polícia. Jonas chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Vereador de Linhares suspeito de mandar matar ativista é preso

Veja Também

Homem tenta proteger namorada de agressão do ex e acaba esfaqueado no ES

Polícia prende suspeito de manter ex e filhos em cárcere privado em Linhares

Jovem é presa com droga do Mato Grosso na Rodoviária de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato espírito santo homicídio Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Histórias de resistência, mistério e sobrevivência movimentam as estreias da semana na Netflix (Imagem: Mouse family | Shutterstock)
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?
Imagem de destaque
Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia
Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados