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Tentativa de homicídio

Homem tenta proteger namorada de agressão do ex e acaba esfaqueado no ES

O suspeito de ameaçar e também de tentar assassinar a ex-namorada foi detido pela polícia no bairro Serrano, em Mimoso do Sul
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 ago 2022 às 16:39

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 16:39

O atual namorado de uma mulher tentou protegê-la de facadas desferidas pelo ex-namorado dela e acabou esfaqueado. O homem, suspeito de cometer tais crimes contra a ex e o companheiro dela, foi detido na última sexta-feira (26), no bairro Serrano, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado.
A ação foi realizada por policiais civis do município, em uma ação conjunta com a 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (PMES). A prisão do homem de 40 anos ocorreu em cumprimento de mandado de prisão temporária.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
O suspeito de 40 anos foi detido por policiais civis de Mimoso do Sul Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto, o suspeito teria visto a ex com o atual companheiro e tentou desferir duas facadas nela. O atual namorado da vítima tentou defendê-la e foi golpeado na cabeça e também na barriga.
“Apesar de ter conseguido golpear o namorado da ex-mulher, a intenção do suspeito era matá-la. Após o crime, ele se evadiu do local. Na última sexta-feira (26), montamos um cerco tático na residência do suspeito, que não teve como fugir, e tivemos êxito em prendê-lo”, informou o delegado.
Ao consultarem os antecedentes criminais do suspeito, os policiais constataram que ele já tinha passagens por violência doméstica e roubo.
Ele responderá pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, ficando à disposição da Justiça.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber como está o atual namorado da vítima que foi esfaqueado, porém, a polícia disse que não tem informações sobre o estado de saúde dele.

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