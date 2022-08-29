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Relação com o tráfico

Jovem é presa com droga do Mato Grosso na Rodoviária de Vitória

A suspeita estava voltando de uma viagem a Minas Gerais, mas admitiu que a droga vinha de Mato Grosso. A polícia já investigava a relação dela com traficantes da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2022 às 15:19

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 15:19

Dois quilos de crack foram apreendidos com jovem na Rodoviária de Vitória
Dois quilos de crack foram apreendidos com jovem na Rodoviária de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Jovem é presa com droga do Mato Grosso na Rodoviária de Vitória
Uma jovem de 23 anos foi presa com dois quilos de crack quando pegava a bagagem ao desembarcar na Rodoviária de Vitória no último sábado (27). A suspeita estava voltando de uma viagem a Minas Gerais, mas admitiu que a droga era do Mato Grosso. A Polícia já investigava a relação da jovem com traficantes da Serra e viagens feitas para outros Estados.
A Polícia Civil não divulgou o nome ou imagem da jovem detida. Mas detalhou que a apreensão foi feita após um extenso trabalho de investigação realizado pelo setor de inteligência. A polícia recebeu informações de que uma mulher, que teria proximidade com traficantes da Serra, estaria realizando diversas viagens interestaduais carregando armas e entorpecentes.
Foram encontrados dois quilos de crack, divididos em dois tabletes. A suspeita foi detida e conduzida ao Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Ela foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. A mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

PRISÕES SEMELHANTES

Entre os meses de julho e agosto de 2022, outras duas mulheres foram detidas pela Polícia Civil em rodoviárias transportando entorpecentes. No dia 21 de julho, uma mulher de 24 anos foi presa na Rodoviária de Vitória com cerca de 5 quilos de crack, avaliados em R$ 125 mil. A mulher, que carregava um bebê de 60 dias, trazia os entorpecentes de Minas Gerais. Após ser autuada, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional.
Já no dia 1º de agosto, uma mulher de 21 anos foi presa na Rodoviária de Vila Velha após os Policiais encontrarem, na mala de suspeita, 11 quilos de maconha. A suspeita tinha uma ordem judicial relativa a crime de envolvimento com o tráfico de drogas que a proibia de viajar. A mulher foi autuada em flagrante e também foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Em ambos os casos, segundo a polícia, as investigações seguem em andamento, e a população pode colaborar com informações ligando para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

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