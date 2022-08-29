Homem mata a namorada a facadas e depois tira a própria vida no ES

Janete dos Santos Nascimento e Erildo José Seibel estavam no início da relação Crédito: Reprodução

Uma mulher de 37 anos, identificada como Janete dos Santos Nascimento, foi morta a facadas pelo namorado, Erildo José Seibel, de 38 anos, que tentou tirar a própria vida em seguida, em Domingos Martins , Região Serrana do Estado. O crime aconteceu na noite deste domingo (28). Erildo foi detido e, em posteriormente, encaminhado ao hospital de Campinho, onde foi internado sob escolta. Na manhã desta segunda-feira (29), ele teve a morte confirmada.

De acordo com a Polícia Militar , a corporação foi acionada por volta das 22h20 por uma jovem que afirmou que o pai dela havia esfaqueado a namorada e, depois, tentado tirar a própria vida. Uma equipe foi até o local e encontrou a mulher já morta.

NAMORO RECENTE

No local do crime, a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, apurou que a vítima e o suspeito namoravam a cerca de um mês. Eles moravam em Cariacica, na Grande Vitória, mas o crime aconteceu na casa da mãe de Erildo, de 61 anos.

A filha do homem, uma adolescente de 16 anos, mora com a avó e foi quem acionou a PM. Erildo chegou a tentar fugir de carro, mas foi encontrado pela Polícia Militar dentro do veículo, que estava parado às margens de uma estrada que liga a região central da cidade com bairros ao redor.

Ele foi detido e levado ao hospital, onde foi internado em estado grave sob escola policial, mas acabou morrendo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que, logo depois do crime, começou a investigação através da Delegacia de Polícia de Domingos Martins. A corporação confirmou que Erildo foi preso pela Polícia Militar e que morreu após ser internado em um hospital da região. O corpo dele será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

A polícia acrescentou que as apurações iniciais indicam que Erildo e Janete, que era de Cariacica, estavam juntos há 1 mês e costumavam ir para a casa da mãe dele, em Domingos Martins, aos finais de semana. Na noite de domingo (28), eles começaram uma briga e Erildo apareceu ensanguentado, afirmando que havia matado Janete no quintal.