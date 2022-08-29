Policial penal é preso após brigar com homem e atirar em condomínio no ES

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Helio Filho - Secom/ES

Um policial penal de 32 anos foi preso, na noite deste domingo (28), após se envolver em uma briga com um homem de 28 anos e atirar para o alto dentro do salão de festas de um condomínio, no bairro Vila Bethânia, em Viana. O homem não teve o nome divulgado.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, a briga teve início por volta de 19h30 e os dois envolvidos na discussão eram convidados da festa.

Os convidados ficaram assustados com a confusão e acionaram a PM. O policial penal contou aos policiais que se desentendeu com o homem porque ele teria o acusado de pegar o copo dele e ainda deu em cima de sua esposa.

Irritado, ele não gostou das afirmações do homem e começou a discutir com ele. Em seguida, os dois entraram em luta corporal.

Segundo testemunhas, no momento da briga, o policial sacou a arma e atirou para cima. Aos policiais, ele disse que atirou em outro momento e que o disparo não teve relação com a briga.

O policial, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por lesão corporal e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h e que o homem de 28 anos relatou que foi agredido com um soco no rosto por outro convidado, que seria um policial penal e que ele ainda tinha disparado um tiro para o alto. Questionado pelos militares, conforme a polícia, o homem apresentou a arma, uma pistola calibre 9 mm registrada no nome dele e que seria de uso pessoal.

A Polícia Civil informou que o policial penal foi autuado em flagrante por realizar disparo de arma de fogo em via pública e lesão corporal. Ele foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média 2.