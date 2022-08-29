Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão em Viana

Policial penal é preso após brigar com homem e atirar em condomínio no ES

Os convidados ficaram assustados com a confusão e acionaram a PM. Caso aconteceu no bairro Vila Bethânia, em Viana

Publicado em 

29 ago 2022 às 10:41

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 10:41

Prédio da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Cariacica
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Helio Filho - Secom/ES
Um policial penal de 32 anos foi preso, na noite deste domingo (28), após se envolver em uma briga com um homem de 28 anos e atirar para o alto dentro do salão de festas de um condomínio, no bairro Vila Bethânia, em Viana. O homem não teve o nome divulgado.
De acordo com o boletim da Polícia Militar, a briga teve início por volta de 19h30 e os dois envolvidos na discussão eram convidados da festa.
Os convidados ficaram assustados com a confusão e acionaram a PM. O policial penal contou aos policiais que se desentendeu com o homem porque ele teria o acusado de pegar o copo dele e ainda deu em cima de sua esposa.
Irritado, ele não gostou das afirmações do homem e começou a discutir com ele. Em seguida, os dois entraram em luta corporal.
Segundo testemunhas, no momento da briga, o policial sacou a arma e atirou para cima. Aos policiais, ele disse que atirou em outro momento e que o disparo não teve relação com a briga.
O policial, que não teve o nome divulgado, foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por lesão corporal e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h e que o homem de 28 anos relatou que foi agredido com um soco no rosto por outro convidado, que seria um policial penal e que ele ainda tinha disparado um tiro para o alto. Questionado pelos militares, conforme a polícia, o homem apresentou a arma, uma pistola calibre 9 mm registrada no nome dele e que seria de uso pessoal.
A Polícia Civil informou que o policial penal foi autuado em flagrante por realizar disparo de arma de fogo em via pública e lesão corporal. Ele foi encaminhado à Penitenciária de Segurança Média 2.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Pintor é preso por injúria racial após ofender vizinhos em Viana

Assaltante dá facadas e rouba motociclista em Vila Velha; veja vídeo

Jogador de futebol é morto após confusão por aposta no Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conseguiremos superar o mal-estar dos brasileiros?
Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi
Imagem de destaque
Pela 1ª vez, Festa da Penha terá espetáculo com 150 drones

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados