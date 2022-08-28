Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pediu por socorro

Jogador de futebol é morto após confusão por aposta no Noroeste do ES

Vítima era atleta amador e entraria em campo neste domingo em um torneio de Barra de São Francisco. O jogo foi adiado para a próxima semana
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 ago 2022 às 13:27

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 13:27

Vítima era jogador de futebol e partida que disputaria neste domingo
Vítima era jogador de futebol e partida que disputaria neste domingo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem identificado como Jocimar Luciano de Castro, 27 anos, morreu após ter um desentendimento em um bar por causa de uma aposta no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco, na noite de sábado (27). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi baleada nas costas quando saía do local de moto. Ele ainda tentou correr a pé e pediu socorro, mas depois caiu no chão e não resistiu.
Um amigo do jogador, que preferiu não ser identificado, informou para a reportagem de A Gazeta que o suspeito, identificado pela Polícia Militar como Robson Pereira, e a vítima estavam jogando sinuca juntos e apostando dinheiro. Robson teria perdido a aposta de R$ 500 e se recusado a pagar, por isso teria ocorrido o desentendimento entre os dois.
Jocimar foi alvo de seis tiros: quatro deles nas costas, um na altura da cintura e outro no braço esquerdo. A Polícia recebeu informações de que o autor dos disparos teria fugido para casa em um carro e depois ido para o imóvel onde mora a namorada.
De acordo com a ocorrência policial, os militares foram até o local e encontraram o homem aos fundos. Ele apresentava certo nervosismo e negou ter participado do crime. No entanto, foi possível sentir das mãos dele um odor de pólvora queimada, de acordo com a PM. Depois, em buscas na casa da companheira, dentro de uma cômoda, os policiais encontraram uma arma, que tinha o mesmo cheiro com seis munições intactas.
Robson foi encaminhado pelos policiais para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco e autuado em flagrante pelo homicídio e a arma utilizada no crime foi apreendida. O suspeito está preso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
O corpo de Jocimar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A vítima era atleta de futebol amador e iria entrar em campo neste domingo em um torneio que acontece no município. O jogo da equipe dele foi adiado para o próximo fim de semana, segundo a Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco.

Atualização

28/08/2022 - 7:47
Após publicação desta matéria, a reportagem apurou que o desentendimento entre a vítima e o suspeito teria ocorrido durante um jogo de sinuca. O texto foi atualizado.

Veja Também

Incêndio atinge área de vegetação em Barra de São Francisco; veja vídeo

Ônibus sai da pista, capota e deixa feridos em Barra de São Francisco

Suspeito de matar homem por dívida é preso em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Barra de São Francisco Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi
Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados