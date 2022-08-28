Jogador de futebol é morto após confusão por aposta no Noroeste do ES

Vítima era jogador de futebol e partida que disputaria neste domingo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem identificado como Jocimar Luciano de Castro, 27 anos, morreu após ter um desentendimento em um bar por causa de uma aposta no distrito de Monte Senir, em Barra de São Francisco , na noite de sábado (27). Segundo informações da Polícia Militar , a vítima foi baleada nas costas quando saía do local de moto. Ele ainda tentou correr a pé e pediu socorro, mas depois caiu no chão e não resistiu.

Um amigo do jogador, que preferiu não ser identificado, informou para a reportagem de A Gazeta que o suspeito, identificado pela Polícia Militar como Robson Pereira, e a vítima estavam jogando sinuca juntos e apostando dinheiro. Robson teria perdido a aposta de R$ 500 e se recusado a pagar, por isso teria ocorrido o desentendimento entre os dois.

Jocimar foi alvo de seis tiros: quatro deles nas costas, um na altura da cintura e outro no braço esquerdo. A Polícia recebeu informações de que o autor dos disparos teria fugido para casa em um carro e depois ido para o imóvel onde mora a namorada.

De acordo com a ocorrência policial, os militares foram até o local e encontraram o homem aos fundos. Ele apresentava certo nervosismo e negou ter participado do crime. No entanto, foi possível sentir das mãos dele um odor de pólvora queimada, de acordo com a PM. Depois, em buscas na casa da companheira, dentro de uma cômoda, os policiais encontraram uma arma, que tinha o mesmo cheiro com seis munições intactas.

Robson foi encaminhado pelos policiais para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco e autuado em flagrante pelo homicídio e a arma utilizada no crime foi apreendida. O suspeito está preso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

O corpo de Jocimar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A vítima era atleta de futebol amador e iria entrar em campo neste domingo em um torneio que acontece no município. O jogo da equipe dele foi adiado para o próximo fim de semana, segundo a Secretaria de Esportes e Lazer de Barra de São Francisco.