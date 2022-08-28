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Jockey de Itaparica

Assaltante dá facadas e rouba motociclista em Vila Velha; veja vídeo

Vítima estava esperando a namorada quando o criminoso apareceu desferindo os golpes e levou o celular e a carteira do homem; caso aconteceu na tarde deste domingo (28)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 ago 2022 às 19:59

Publicado em 28 de Agosto de 2022 às 19:59

Um homem de 33 anos foi atacado e assaltado por um criminoso na tarde deste domingo (28), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Câmeras de videomonitoramento de um prédio flagraram toda a ação do ladrão (confira acima), que já chegou dando facadas na vítima. 
De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a vítima estava em frente ao prédio da namorada. Ele ia buscar a companheira para passarem o domingo juntos, quando, de repente, enquanto o homem ainda estava na moto, o suspeito se aproximou desferindo os golpes.
Nas imagens, é possível ver a agressividade do ladrão. A vítima tenta correr, mas é atingida algumas vezes. Após roubar o celular e a carteira do homem, o criminoso consegue fugir pela rua. Ele deixou a faca para trás, e o instrumento foi recolhido. 
Ainda segundo apuração da reportagem, a vítima foi socorrida para o hospital e está lúcida, passando por exames. O suspeito não foi localizado. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic).  "Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.

Atualização

29/08/2022 - 10:19
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.

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