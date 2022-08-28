Dois jovens mortos e três feridos em disputa de tráfico em Cariacica

Sirene de viatura policial Crédito: Pixabay

Dois jovens foram mortos e outros três, incluindo um adolescente de 14 anos, ficaram feridos em uma disputa envolvendo o tráfico de drogas em Cariacica. O crime aconteceu no bairro Nova Rosa da Penha, por volta das 16h40 deste sábado (27). Pelo menos dez crimes - entre homicídios e tentativas de assassinato - foram registrados até a madrugada deste domingo (28) na Grande Vitória.

Em relação ao crime de Nova Rosa da Penha, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que, na noite de sábado (27), a Polícia Militar, acionada, foi até o ponto final do bairro para averiguar informações de disparos de arma de fogo na região.

No local os militares constataram que tinham três pessoas feridas, sendo uma mulher de 21 anos, um homem de 20 e um adolescente de 14 sem risco de morte, que foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias. Tinham ferimentos por disparos de arma de fogo no braço, perna e panturrilha.

Também havia duas pessoas mortas, sendo dois jovens de 19 e 22 anos. Eles foram atingidos por vários disparos de arma de fogo na cabeça e no pescoço.

“No local, populares relataram que o crime teria sido cometido por indivíduos rivais do tráfico de drogas da região, que chegaram no local por uma mata e se evadiram pelo mesmo local, em seguida", diz nota da Sesp, acrescentando que os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

Ainda em Cariacica ocorreu outra tentativa de homicídio no bairro Bubu, na madrugada deste domingo (28), por volta das 4h. Um homem de 29 anos foi atingido por dois tiros de raspão na barriga e um na mão direita. O crime teria sido cometido pelo enteado da vítima.

Sobre o crime, a Sesp informa que por volta das 4h deste domingo (28), recebeu a informação de que um homem ferido por disparo de arma de fogo foi socorrido no Pronto Atendimento de Alto Lage. “De acordo com informações colhidas no local, o autor do delito seria o enteado da vítima. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato”, é dito na nota.

EM VILA VELHA, UM AGENTE DO ESTADO FOI FERIDO

Por volta das 21h40 deste sábado, um agente do Estado foi alvo de uma tentativa de homicídio após um confronto. Ele foi ferido por arma de fogo.

O crime aconteceu no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. Não há informações sobre os ferimentos, a circunstância em que o crime aconteceu ou se o agente é um policial.

MORADOR DE RUA É MORTO EM VITÓRIA

Em Vitória, no bairro Mario Cypreste, um morador em situação de rua não identificado, do sexo masculino, foi atingido na cabeça por objeto não identificado. As lesões foram na cabeça. O crime aconteceu por volta das 21h40.

Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que na noite de sábado (27), a Polícia Militar foi acionada por um popular que informou ter visualizado um homem ferido e caído.

“Uma guarnição prosseguiu até o local, onde constatou que a vítima, que seria um morador de rua, havia sido agredida e teve esmagamento de crânio, indo a óbito no local”, diz o texto da nota, acrescentando que nenhum suspeito foi detido no momento do fato.

NA SERRA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Um jovem de 20 anos foi ferido por um disparo de arma de fogo, na perna esquerda, em uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu por volta das 16h40, mas não há informações sobre o bairro.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em relação aos ocorrências da Serra e de Vila Velha, a Polícia Civil informa que não era possível obter informações sobre crimes que não foram registrados “no plantão vigente”.

Acrescentou ainda, por nota, que todos os casos serão investigados pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município onde ocorreram os fatos. Até o momento não houve detidos e não há outras informações que possam ser repassadas, por enquanto.