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Foragido

Suspeito de assassinato em SP é preso em Linhares, 23 anos após crime

Crime foi cometido em São José dos Campos, no interior de São Paulo, em 1999.  O suspeito já tinha morado também em Aracruz, e havia se mudado recentemente para a cidade vizinha
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 ago 2022 às 17:57

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 17:57

Um homem de 46 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (25) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspeito de um assassinato cometido há 23 anos no município de São José dos Campos, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tinha morado também em Aracruz, e havia se mudado recentemente. A corporação não passou detalhes sobre o crime cometido pelo homem em 1999.
A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Aracruz (DHPP) começou a procurar o suspeito após receber o mandado de prisão, que foi expedido pela Vara do Júri de São José dos Campos (SP).
“Recebemos informações iniciais que apontavam que o suspeito tinha se estabelecido no bairro Jacupemba, em Aracruz. Desta forma, a equipe da DHPP saiu em operação, visando a capturar o foragido [...] Após diligências, verificou-se que o suspeito havia se mudado recentemente para um assentamento em Baixo Quartel, já no município de Linhares. Os policiais civis foram até o local, conseguiram localizá-lo e efetuaram a prisão, sem que ele esboçasse qualquer reação”, informou o delegado André Jaretta.
O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e, após os procedimentos de praxe, será levado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA).

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