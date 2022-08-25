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Ao chegar da rua

Casal é feito refém e tem casa saqueada por quadrilha em Iúna

Vítimas contaram que os bandidos levaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro, R$ 1,6 mil em cheques diversos, dois celulares, diversas joias da família, roupas, sapatos, relógios e uma TV
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2022 às 14:25

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 14:25

Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó
Vista aérea de Iúna, pequena cidade produtora de café arábica no Caparaó Crédito: Alcino Júnior/Prefeitura de Iúna
Um casal foi feito refém por quatro criminosos e teve a casa saqueada no bairro Guanabara, em Iúna, na Região do Caparaó, na noite desta quarta-feira (24). O homem de 35 anos e a mulher de 36 estavam na rua e, quando retornaram à residência, se depararam com a quadrilha. Dois bandidos chegaram a ir à empresa das vítimas, em outro endereço, e como não conseguiram roubar nada de valor de lá, saquearam o imóvel, roubando carro, dinheiro, cheques, relógios e eletroeletrônicos.
O casal contou à Polícia Militar que chegou em casa por volta de 22h e foi surpreendido pelos bandidos armados dentro da residência. Os criminosos começaram a perguntar e procurar por bens e, enquanto dois deles permaneceram no imóvel, outros dois pegaram o carro do morador, um Hyundai Creta, e foram a uma empresa que pertence às vítimas, em outro endereço.
Segundo relato do casal, sem acharem nada de valor na empresa, os criminosos retornaram à casa e a quadrilha saqueou a residência. As vítimas contaram que os bandidos levaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro, R$ 1,6 mil em cheques diversos, dois celulares, diversas joias da família, roupas, sapatos, relógios e uma TV 42 polegadas. Entre os cheques, segundo o morador, tem um de R$ 163 mil, outro de R$ 160 mil e outros de valores menores.
Na casa, um dos bandidos disse ao homem que mataria o pai e os irmãos dele, que moram na zona rural. Segundo as vítimas, as câmeras de segurança da residência e da empresa não estavam com o sistema de gravação ativado no momento do crime. O casal disse aos militares que acredita que a quadrilha tenha invadido o local pulando um muro nos fundos da casa. A PM disse que fez buscas, mas não localizou os suspeitos.
Procurada pela reportagem, Polícia Civil disse que em casos como este, em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à corporação para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.

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