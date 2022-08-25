Casal é feito refém e tem casa saqueada por quadrilha em Iúna

Segundo relato do casal, sem acharem nada de valor na empresa, os criminosos retornaram à casa e a quadrilha saqueou a residência. As vítimas contaram que os bandidos levaram cerca de R$ 10 mil em dinheiro, R$ 1,6 mil em cheques diversos, dois celulares, diversas joias da família, roupas, sapatos, relógios e uma TV 42 polegadas. Entre os cheques, segundo o morador, tem um de R$ 163 mil, outro de R$ 160 mil e outros de valores menores.