Cena de filme: homem rouba ambulância e causa acidentes em Cachoeiro

Polícia Militar disse que, em relato aos policiais, o motorista da ambulância da prefeitura contou que estava em uma unidade de saúde no distrito de Soturno quando foi abordado pelo homem, que estava armado e roubou o veículo.

O motorista da ambulância não quis gravar entrevista, mas contou à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, que estava dentro da unidade quando o suspeito entrou no local e pediu para fazer uma vistoria na ambulância. Quando a vítima pediu um documento de identificação para comprovar que seria feito algum serviço, o criminoso mostrou uma arma e mandou o homem lhe entregar a chave do veículo.

Após ser acionada sobre o roubo, a PM realizou buscas e visualizou a ambulância trafegando na ponte da Ilha da Luz. Houve uma perseguição policial, que terminou no bairro Vila Rica, após o suspeito perder o controle da direção da ambulância e bater em motos estacionadas, em uma bomba de um posto de combustíveis e em um carro do Conselho Tutelar.

Imagens de uma câmera de segurança no local (no começo desta matéria) mostram o momento em que a ambulância bate nas motos e os policiais fazem a abordagem ao suspeito. Segundo a Polícia Militar , antes de roubar a ambulância, o homem teria roubado outros dois veículos no município. Ele foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

“Há vídeos que circulam que mostram esse suspeito em um posto, roubando um carro de um homem que chegava ao local. Por volta das 7h, via rádio, recebemos a informação de que ele havia abandonado esse veículo e roubado uma moto. A arma do crime não foi localizada”, disse o sargento Wesley, da PM, em entrevista à reportagem.

De acordo com a PM, após atendimento à ocorrência, o trânsito foi liberado na região e a ambulância foi retirada pelo motorista que foi assaltado. Como o suspeito sofreu várias lesões, ele recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após ser procurada pela reportagem, a Polícia Civil respondeu, em nota, que detalhes seriam fornecidos após a ocorrência ser entregue no plantão vigente da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e a finalização das oitivas da ocorrência, terá informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o detido de 39 anos. No entanto, por volta das 19h, a assessoria informou que o suspeito conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por furto simples, duas vezes por roubo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

ASSUSTADOR

Além dos comerciantes locais, a cena assustou pedestres que passaram pela região e causou prejuízos. Para o balconista, Carlos Alberto Costa, que teve uma das motos atingidas pelo criminoso, a situação é revoltante. “Paro a moto aqui todos os dias, mas nunca ia imaginar que um delinquente ia roubar uma ambulância e derrubar minha moto. Só que o prejuízo tá aí, quebrou várias peças e terei que ficar com a moto parada uns 3 dias e ninguém vai arcar com o prejuízo. É revoltante”, disse a reportagem da TV Gazeta Sul.

As motos atingidas estavam bem próximas à loja do Felipe Rangel. Segundo ele, todos ficaram assustados com a cena. “Ele entrou desgovernado, perdeu o controle e atingiu as motos em frente ao estabelecimento. Graças a Deus não houve uma vítima fatal. As motos até protegeram, pois aqui passam pedestres o tempo todo na via. Na hora ficamos sem entender o que estava acontecendo, foi bem assustador mesmo”, contou o empresário.

ROUBOU MOTO E CARRO ANTES, DIZ POLÍCIA

Polícia Militar informou que, antes de roubar a ambulância, o homem havia roubado um carro e uma moto, também na manhã desta quinta-feira (25), em Cachoeiro.