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Em cruzamento

Motociclista rodopia sobre carro em acidente em Cachoeiro; veja vídeo

Após colidir com carro, condutor da moto é arremessado por cima do automóvel e cai do outro lado. Apesar do impacto, ele retira o capacete e se levanta, aparentemente sem ferimentos graves
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2022 às 11:08

Publicado em 25 de Agosto de 2022 às 11:08

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento de um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento da Linha Vermelha com a Rodovia Jonas dos Santos Neves no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (24) e, nas imagens, dá para ver quando o motociclista rodopia por cima do carro e cai do outro lado. Segundo motoristas, local é perigoso e outros acidentes já foram registrados no mesmo ponto.
O vídeo mostra quando o carro avança no cruzamento para atravessar a via, sentido bairro IBC, e acaba atingido pela moto, que segue no sentido Centro. O motociclista é arremessado por cima do veículo, rodopia e cai. Apesar da queda, o motociclista retira o capacete e se levanta, aparentemente sem ferimentos graves.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para informar se atendeu a ocorrência e passar mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A Linha Vermelha e a Rodovia Jones dos Santos Neves são vias importantes e com grande fluxo de veículos no município. No mês de julho, outro acidente envolvendo três carros deixou ao menos cinco pessoas feridas no trecho. 

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