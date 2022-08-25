Motociclista rodopia sobre carro em acidente em Cachoeiro; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento de um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento da Linha Vermelha com a Rodovia Jonas dos Santos Neves no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (24) e, nas imagens, dá para ver quando o motociclista rodopia por cima do carro e cai do outro lado. Segundo motoristas, local é perigoso e outros acidentes já foram registrados no mesmo ponto.
O vídeo mostra quando o carro avança no cruzamento para atravessar a via, sentido bairro IBC, e acaba atingido pela moto, que segue no sentido Centro. O motociclista é arremessado por cima do veículo, rodopia e cai. Apesar da queda, o motociclista retira o capacete e se levanta, aparentemente sem ferimentos graves.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem para informar se atendeu a ocorrência e passar mais informações sobre o acidente. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A Linha Vermelha e a Rodovia Jones dos Santos Neves são vias importantes e com grande fluxo de veículos no município. No mês de julho, outro acidente envolvendo três carros deixou ao menos cinco pessoas feridas no trecho.