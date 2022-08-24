Rotatória ganha nome de soldado da PM que morreu em acidente na Serra

A Rotatória do Ó agora leva nome de soldado que morreu em acidente no trecho em obras, na Serra Crédito: Rafael Zambe | Arquivo pessoal

A antiga e conhecida Rotatória do Ó, localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , passou a se chamar oficialmente Rotatória Argeu Alves Costa Neto. A mudança é uma homenagem ao soldado da Polícia Militar que morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras do trecho. O acidente aconteceu no dia 8 de junho.

A alteração, formalizada na lei número 5.558, foi divulgada no Diário Oficial do município e já entrou em vigor.

Além da morte do soldado, outros dois militares ficaram feridos e chegaram a ser hospitalizados. Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar

APURAÇÃO DO ACIDENTE

Na época do acidente, a Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do Ó contava com sinalização horizontal e vertical, inclusive com alerta aos motoristas sobre a interdição em um trecho.

Porém, a TV Gazeta foi ao local e mostrou que não havia sinalização em todos os pontos da rotatória. Um mês após o acidente, a prefeitura informou ter instalado novas placas de sinalização.

A reportagem de A Gazeta voltou a procurar as polícias Militar e Civil nesta quarta-feira (24) para ter informações sobre o andamento das investigações.