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Rotatória ganha nome de soldado da PM que morreu em acidente na Serra

O acidente com a viatura aconteceu no dia 8 de junho e deixou um soldado morto e outros dois feridos. A alteração, formalizada na lei número 5.558,  já entrou em vigor
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 ago 2022 às 18:53

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 18:53

Rotatória do Ó agora leva nome de soldado que morreu em acidente na Serra
A Rotatória do Ó agora leva nome de soldado que morreu em acidente no trecho em obras, na Serra Crédito: Rafael Zambe | Arquivo pessoal
A antiga e conhecida Rotatória do Ó, localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, passou a se chamar oficialmente Rotatória Argeu Alves Costa Neto. A mudança é uma homenagem ao soldado da Polícia Militar que morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras do trecho. O acidente aconteceu no dia 8 de junho.
A alteração, formalizada na lei número 5.558, foi divulgada no Diário Oficial do município e já entrou em vigor.
Além da morte do soldado, outros dois militares ficaram feridos e chegaram a ser hospitalizados. Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar.

APURAÇÃO DO ACIDENTE

Em julho, a Polícia Militar informou à reportagem de A Gazeta que um inquérito foi instaurado para apuração dos fatos e destacou que também foi instaurado um atestado de origem. O documento traz informações sobre o acidente em ato de serviço de militares.
Na época do acidente, a Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do Ó contava com sinalização horizontal e vertical, inclusive com alerta aos motoristas sobre a interdição em um trecho.
Porém, a TV Gazeta foi ao local e mostrou que não havia sinalização em todos os pontos da rotatória. Um mês após o acidente, a prefeitura informou ter instalado novas placas de sinalização.
A reportagem de A Gazeta voltou a procurar as polícias Militar e Civil nesta quarta-feira (24) para ter informações sobre o andamento das investigações.
Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi realizada no local do acidente. Quando os laudos criminal e cadavérico forem concluídos, serão encaminhados à Polícia Militar. "A investigação fica a cargo da Corregedoria da Polícia Militar por se tratar de fato cometido por militar em serviço", detalhou a Polícia Civil.

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