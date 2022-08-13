Sejus investiga denúncia de agressão durante curso de segurança no ES

Abaixo, você confere o que foi perguntado por A Gazeta e o que foi respondido pela Secretaria de Estado da Justiça.

A reportagem de A Gazeta perguntou:

- A Secretaria de Estado da Justiça conhece a denúncia feita pela servidora?

- A secretaria investiga a denúncia feita pela policial penal? O que foi relatado à polícia é levado em consideração?

- As agressões realmente aconteceram durante as aulas do curso? Há algum tipo de fiscalização interna?

- Desde o registro da denúncia, algo mudou no andamento do curso? Algum profissional foi afastado?

- A Sejus pretende fazer alguma interferência no curso?





A Sejus respondeu | Na íntegra

A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que tomou conhecimento da denúncia e que, imediatamente, instaurou uma sindicância para apuração rigorosa dos fatos.

A Sejus enfatiza que suas atividades são baseadas nas disposições da Constituição Federal e na legislação que rege a atuação do órgão, sobretudo no que concerne à legalidade, ao estímulo à prática de direitos humanos e à atuação voltada à ressocialização das pessoas privadas de liberdade.

A Secretaria esclarece que o Curso de Operações Táticas Prisionais 2022 teve início no dia 1º de agosto e segue até o dia 12 de setembro. O curso é voltado à capacitação de policiais penais para atuação em ambientes prisionais e busca proporcionar um trabalho com alto padrão de profissionalismo e ética, tendo como requisitos resistência física e psicológica.