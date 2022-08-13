Sejus investiga denúncia de agressão durante curso de segurança no ES

SECRETARIA INSTAURA SINDICÂNCIA PARA "APURAÇÃO RIGOROSA"
O que diz a Sejus
Abaixo, você confere o que foi perguntado por A Gazeta e o que foi respondido pela Secretaria de Estado da Justiça.
A reportagem de A Gazeta perguntou:
- A Secretaria de Estado da Justiça conhece a denúncia feita pela servidora?
- A secretaria investiga a denúncia feita pela policial penal? O que foi relatado à polícia é levado em consideração?
- As agressões realmente aconteceram durante as aulas do curso? Há algum tipo de fiscalização interna?
- Desde o registro da denúncia, algo mudou no andamento do curso? Algum profissional foi afastado?
- A Sejus pretende fazer alguma interferência no curso?
A Sejus respondeu | Na íntegra
A Secretaria da Justiça (Sejus) informa que tomou conhecimento da denúncia e que, imediatamente, instaurou uma sindicância para apuração rigorosa dos fatos.
A Sejus enfatiza que suas atividades são baseadas nas disposições da Constituição Federal e na legislação que rege a atuação do órgão, sobretudo no que concerne à legalidade, ao estímulo à prática de direitos humanos e à atuação voltada à ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
A Secretaria esclarece que o Curso de Operações Táticas Prisionais 2022 teve início no dia 1º de agosto e segue até o dia 12 de setembro. O curso é voltado à capacitação de policiais penais para atuação em ambientes prisionais e busca proporcionar um trabalho com alto padrão de profissionalismo e ética, tendo como requisitos resistência física e psicológica.
POLÍCIA CIVIL DIZ QUE APURA DENÚNCIA
Polícia Civil
Abaixo, você confere o que foi perguntado por A Gazeta e o que foi respondido pela Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta perguntou:
- A Polícia Civil investiga a denúncia feita pela policial penal?
- Desde o registro da denúncia, quantas pessoas foram ouvidas no caso?
- A denunciante registrou testemunhas do caso?
- A Polícia Civil pode fazer alguma interferência no andamento do curso?
- Há suspeitos apontados como culpados da agressão?
- Algum servidor superior pode responder por algum crime?
A PC respondeu | Na íntegra
A Polícia Civil informa que a vítima registrou um boletim de ocorrência no 14º Distrito Policial, na última quarta-feira (10). O caso está sob apuração e não há informações que possam ser divulgadas, por enquanto.