Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Liminar

Justiça suspende trabalhos da CPI que investiga Cesan em Vitória

A investigação da prestação de serviços realizada pela Cesan foi suspensa, atendendo ao pedido apresentado pela própria companhia. Entre os argumentos, a Cesan informou na ação que pretendia "evitar o constrangimento indevido da empresa e seus empregados"
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:11

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:11

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada no final de 2021 na Câmara de Vitória para investigar a prestação de serviços realizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) no município está com os trabalhos suspensos por determinação da Justiça. 
Em decisão liminar nesta terça-feira (9), o juiz Mario da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal,  atendeu ao pedido de suspensão imediata e integral apresentado pela Cesan que, entre os argumentos, informou na ação que pretendia "evitar o constrangimento indevido da empresa e seus empregados ou a mácula indevida a sua imagem, sobretudo visando favorecer o seu pleno exercício ao contraditório e a ampla defesa."
Justiça suspende trabalhos da CPI que investiga Cesan em Vitória
A empresa também conseguiu na Justiça que as testemunhas ou investigados sejam informados, em futuras convocações, sobre o objeto do interrogatório, conferindo a eles o direito de não comparecer à CPI, caso seja desrespeitada a decisão. 
Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana Darc, Vitória. A estação da Cesan recebe 70% do esgoto da cidade de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Cesan ainda esperava anular todos os atos praticados pela comissão até o momento, porém esse requerimento não foi acatado pela Justiça. 

JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO

Para justificar a ação, a Cesan alegou que, desde o início da CPI, houve desvirtuamento de sua criação para "apuração de fatos abstratos, totalmente fora do contexto legal" e que a intenção seria afetar a imagem de funcionários e diretores.
A empresa argumentou ainda que as convocações foram feitas sem indicar se a pessoa era testemunha ou investigada e sem dar a oportunidade de conhecer eventual acusação. Diz também que “há um uso da CPI com motivos outros completamente diversos de seu objeto, aclarando-se como espécie de palanque eleitoral antecipado em um ano de eleição."

Veja Também

Câmara suspende aumento da conta de água em Vitória; Estado vai recorrer

Cesan é multada em R$ 41 milhões por jogar esgoto na praia da Ilha do Boi

Considerando a autonomia dos Poderes, o juiz Mario Neto, ao longo de sua decisão, reconheceu que o Judiciário não pode intervir em atividade investigativa do Legislativo, ressaltando a necessidade de cautela na atuação para evitar ingerências indevidas.  "Esse não é o caso dos autos, pois de plano afigura-se a generalidade do objeto da presente CPI, em ofensa também ao disposto no próprio Regimento Interno da Câmara", apontou o magistrado, referindo-se ao artigo 82 das normas da Casa. 
Em outro trecho de sua decisão, o juiz destacou que "a comissão pretende apurar irregularidades na execução do contrato, sem identificar quais seriam essas irregularidades, tampouco especifica as hipóteses de desrespeito à legislação e de crimes ambientais, nem mesmo aponta o período de tempo e local em que tais fatos teriam acontecido, valendo-se de expressões genéricas como 'possíveis', 'praias da cidade' e 'outras'."

RELATOR CONSIDERA DECISÃO DA JUSTIÇA UM "EQUÍVOCO"

Relator da CPI da Cesan, o vereador Armandinho Fontoura (Podemos) considerou a decisão judicial um equívoco e disse que a Câmara vai recorrer. 
"Houve cinco tentativas judiciais de suspensão e todas as anteriores foram negadas. Então, me causou espanto uma decisão às 3h38 suspendendo os trabalhos da CPI, que está indo para a reta final para a elaboração do relatório. A suspensão é equivocada", pontuou. 
Armandinho Fontoura (Podemos) será presidente da Câmara de Vitória no biênio 2023-2024
Armandinho Fontoura (Podemos) será presidente da Câmara de Vitória no biênio 2023-2024 Crédito: Reprodução/YouTube Câmara de Vitória
Armandinho frisou ainda a importância dos trabalhos da comissão que, segundo ele, revelaram a má prestação de serviços da Cesan para a população de Vitória. Em sua avaliação, resultado da substituição de nomes técnicos na empresa por quadros políticos. 
O vereador lembrou da falta de água por 10 dias seguidos em regiões vulneráveis de Vitória e do vazamento de esgoto em Área de Preservação Permanente (APP) da Ilha do Boi, problemas que, conforme análises da CPI, foram causados pela má administração da Cesan. 
"Por isso a CPI vai recorrer da decisão e mostrar que cinco juízes já consideraram a legalidade de seus trabalhos em contraponto a essa decisão equivocado e isolada", frisou o relator da comissão, acrescentando que, antes da suspensão, havia a previsão de novos depoimentos e a conclusão das atividades ainda em agosto. 

LEIA MAIS

Eleições: como vai ser a batalha dos candidatos do ES nas ruas e nas redes

Saulinho da Academia é eleito novo presidente da Câmara da Serra

Prefeitura do ES cria mais cargos comissionados e aumenta salários em até 95%

Evento para leitura de carta pela democracia terá 15 oradores

PGE pede multa a Bolsonaro por atacar urnas em reunião com embaixadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Vitória (ES) Cesan Câmara de Vitória Núcleo ag Armandinho Fontoura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula
Imagem de destaque
Justiça determina bloqueio de cachês de Belo para quitação de dívida trabalhista de R$ 230 mil
Imagem de destaque
PF e Anvisa miram comércio ilegal de remédios para emagrecer no ES e em outros estados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados