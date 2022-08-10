Câmara Municipal da Serra: nova mesa diretora foi eleita por unanimidade para o biênio 2023-2024 Crédito: Vitor Jubini

Em sessão especial, a Câmara Municipal da Serra antecipou a votação - prevista para novembro - e elegeu, nesta terça-feira (9), a nova mesa diretora. A chapa única, liderada pelo vereador Saulo Mariano Rodrigues Neves Junior, o Saulinho da Academia (Patriota), foi eleita por unanimidade para o biênio 2023-2024.

Dos 23 parlamentares do município, apenas Raphaela Moraes (Rede) não estava presente à sessão . Durante a votação, informaram que a vereadora estava a caminho, porém ela não chegou a tempo de se manifestar sobre a chapa, que, além de Saulinho, tem Gilmar Dadalto (PSDB) e Cleber Lima Pereira, o Cleber Serrinha (PDT), como primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente; e Elcimara Loureiro (PP) e Adriano Vasconcelos Rego, o Adriano Galinhão (PSB), na primeira e segunda secretarias.

Your browser does not support the audio element. Saulinho da Academia é eleito novo presidente da Câmara da Serra

Após a eleição, Saulinho da Academia fez um breve discurso em que afirmou que sua gestão seria a continuidade do atual presidente, Rodrigo Caldeira (PSDB).

Em discurso, Saulinho da Academia falou que dará continuidade à atual gestão Crédito: Divulgação

"Quebramos um ciclo de disputas muito ruins para a imagem da Câmara, que já vinha ocorrendo há mais de uma década. Podemos divergir a respeito de ideias e projetos, mas sem exceder o limite da política e da moralidade. Vamos manter a prática do atual presidente de economizar e devolver recursos", frisou.

Saulinho também ressaltou que a Câmara deverá atuar em harmonia com o Executivo, de modo que a Serra seja destaque em todas as áreas. Depois, em entrevista, o futuro presidente acrescentou que é da base governista, isto é, aliado do prefeito Sergio Vidigal (PDT), e que os vereadores deverão "atuar em conjunto pela governabilidade do município."