Em sessão especial, a Câmara Municipal da Serra antecipou a votação - prevista para novembro - e elegeu, nesta terça-feira (9), a nova mesa diretora. A chapa única, liderada pelo vereador Saulo Mariano Rodrigues Neves Junior, o Saulinho da Academia (Patriota), foi eleita por unanimidade para o biênio 2023-2024.
Dos 23 parlamentares do município, apenas Raphaela Moraes (Rede) não estava presente à sessão. Durante a votação, informaram que a vereadora estava a caminho, porém ela não chegou a tempo de se manifestar sobre a chapa, que, além de Saulinho, tem Gilmar Dadalto (PSDB) e Cleber Lima Pereira, o Cleber Serrinha (PDT), como primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente; e Elcimara Loureiro (PP) e Adriano Vasconcelos Rego, o Adriano Galinhão (PSB), na primeira e segunda secretarias.
Saulinho da Academia é eleito novo presidente da Câmara da Serra
Após a eleição, Saulinho da Academia fez um breve discurso em que afirmou que sua gestão seria a continuidade do atual presidente, Rodrigo Caldeira (PSDB).
"Quebramos um ciclo de disputas muito ruins para a imagem da Câmara, que já vinha ocorrendo há mais de uma década. Podemos divergir a respeito de ideias e projetos, mas sem exceder o limite da política e da moralidade. Vamos manter a prática do atual presidente de economizar e devolver recursos", frisou.
Saulinho também ressaltou que a Câmara deverá atuar em harmonia com o Executivo, de modo que a Serra seja destaque em todas as áreas. Depois, em entrevista, o futuro presidente acrescentou que é da base governista, isto é, aliado do prefeito Sergio Vidigal (PDT), e que os vereadores deverão "atuar em conjunto pela governabilidade do município."
Questionado sobre o motivo da antecipação da votação para a Mesa Diretora, Saulinho assegurou que foi uma decisão em comum acordo. "Decidimos entrar em um consenso e antecipar, como aconteceu em Vitória, por exemplo, para não conflitar com o processo eleitoral", argumentou. Da Câmara, pelo menos seis vereadores vão tentar uma vaga na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional.
Para sua gestão, que começa somente em 2023, Saulinho espera retomar o projeto da Câmara Itinerante, circulando pelos bairros da Serra para aproximar a população das discussões do Legislativo municipal.