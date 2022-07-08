Após um mês, PM apura morte de soldado na Rotatória do Ó na Serra

A Secretaria de Obras da Serra instalou novas placas de sinalização nas imediações da Rotatória do Ó. As marcações são constantemente revistas por conta das mudanças que ocorrem durante as etapas da obra de revitalização que está acontecendo no local.

Foram instaladas placas indicativas de curva à direita e outra placa indicando a velocidade máxima permitida no trecho que é de 40km/h, além de faixa preferencial para ônibus e caminhões. Também foram instalados mais delineadores, conhecidos como andorinhas, em alguns pontos. Foram colocadas ainda barreiras de concreto em alguns locais onde ocorre escavação. A obra está em andamento e será concluída no segundo semestre deste ano.

