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Acidente com viatura

Após um mês, PM apura morte de soldado na Rotatória do Ó na Serra

Caso aconteceu na manhã do dia 8 de junho. Segundo a corporação, a apuração está em andamento, sendo "prematuro antecipar qualquer conclusão"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 jul 2022 às 18:57

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 18:57

soldado da Polícia Militar Argeu Alves da Costa Neto foi vítima de um acidente e morreu após a viatura em que ele estava cair em um buraco nas obras da Rotatória do Ó, na Serra. O caso aconteceu na manhã do dia 8 de junho. Um mês após o acidente, a Polícia Militar disse que apura o que causou o capotamento que matou Argeu e deixou dois outros militares feridos. 
Em nota, a PM informou que foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos, e destacou que também foi instaurado um atestado de origem. O documento traz informações sobre o acidente em ato de serviço de militares.
Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre possíveis causas do acidente, a corporação apontou que é "prematuro antecipar qualquer conclusão".
Conhecido como Soldado Neto, o policial era responsável pela equipe K9 do Sexto Batalhão da Polícia Militar. A unidade conta com apoio de cães. Um deles estava na viatura, mas não sofreu ferimentos aparentes.
Argeu Alves da Costa Neto, morto durante acidente com viatura na Serra
Argeu Alves da Costa Neto, morto durante acidente com viatura na Serra Crédito: Reprodução
Questionada, a Polícia Civil informou que "realizou a perícia no local do acidente e quando os laudos criminal e cadavérico forem concluídos, serão encaminhados à Polícia Militar. A investigação fica a cargo da Corregedoria da Polícia Militar por se tratar de fato cometido por militar em serviço".

PREFEITURA DIZ QUE INSTALOU NOVAS PLACAS NO LOCAL

Na época do acidente, a Prefeitura da Serra informou que a obra da Rotatória do Ó contava com sinalização horizontal e vertical, inclusive com alerta aos motoristas sobre a interdição em um trecho.
No entanto, a TV Gazeta foi ao local no mesmo dia e mostrou que não havia sinalização em todos os pontos da rotatória. O trecho está em obras desde agosto de 2020
Procurada novamente nesta sexta-feira (8), a Prefeitura da Serra, por meio da secretaria de obras, informou que instalou novas placas de sinalização nas imediações e que as obra deve ser concluída no segundo semestre de 2022.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

A Secretaria de Obras da Serra instalou novas placas de sinalização nas imediações da Rotatória do Ó. As marcações são constantemente revistas por conta das mudanças que ocorrem durante as etapas da obra de revitalização que está acontecendo no local.

Foram instaladas placas indicativas de curva à direita e outra placa indicando a velocidade máxima permitida no trecho que é de 40km/h, além de faixa preferencial para ônibus e caminhões. Também foram instalados mais delineadores, conhecidos como andorinhas, em alguns pontos. Foram colocadas ainda barreiras de concreto em alguns locais onde ocorre escavação. A obra está em andamento e será concluída no segundo semestre deste ano.

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