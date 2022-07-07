'Morreu para salvar crianças', diz mãe de mulher atropelada na Serra

"Ela empurrou as crianças, o carro bateu nela e a matou. Ela tentou salvar e proteger a vida das crianças e foi no lugar delas." Esse foi o relato emocionado da aposentada Maria Neuza Vieira de Meireles, de 65 anos, mãe da auxiliar de serviços gerais Alcinólia Meireles dos Santos, de 38 anos, que morreu atropelada durante uma fuga de criminosos em Eldorado, na Serra , nesta quinta-feira (7).

A vítima estava levando o filho e a sobrinha, ambos de oito anos, para a escola do bairro. Os três estavam na calçada da Avenida Martin Pescador quando dois criminosos, que estavam sendo perseguidos pela Polícia Militar , perderam o controle do veículo e capotaram, atingindo a mulher – que morreu no local – e as crianças, que ficaram feridas.

A auxiliar de serviços gerais Alcinólia Meireles dos Santos estava levando filho e sobrinha para a escola quando foi atropelada Crédito: Redes Sociais

No final da tarde desta quinta, já no Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória , Maria Neuza falou sobre a filha. "Alcinólia era minha filha amada. Sempre me protegia, me ajudava, não tenho nada do que reclamar dela", lembrou a aposentada.

"A lembrança que fica é de amor, que tenho muito por ela. Trabalhava, cuidava dos filhos dela sozinha" Maria Neuza Vieira de Meireles, de 65 anos - Mãe da auxiliar de serviços gerais morta em acidente

Ela disse que a filha, quando estava em casa, aproveitava para levar as crianças na escola. "Só que hoje, infelizmente, ela foi levar e acabaram pegando ela com as crianças na calçada", lamentou.

Alcinólia deixou três filhos. A mais velha, de 14 anos, o do meio, de oito – que estava no momento do acidente –, e uma bebê de apenas um ano e três meses.

ENTENDA O ACIDENTE

G1 ES, o capitão Thales, comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, contou que os dois criminosos, de 17 e 22 anos, tinham assaltado uma funcionária dos Em entrevista à repórter Fabiana Oliveira, do, o capitão Thales, comandante da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, contou que os dois criminosos, de 17 e 22 anos, tinham assaltado uma funcionária dos Correios durante a manhã, entre os bairros Laranjeiras e Barcelona.

A perseguição aos suspeitos teve início depois que, com as características da dupla, policiais militares tentaram abordar o veículo. Eles foram perseguidos pelos bairros Serra Dourada III, II e I até chegarem a Eldorado, onde aconteceu o acidente.

Os suspeitos não se feriram gravemente no capotamento. Um deles sofreu pequenas escoriações na perna esquerda, de acordo com o capitão. Com eles, foram apreendidas uma faca e uma metralhadora falsa, que estavam no interior do veículo, além da bolsa dos Correios com cartas.

Em relato aos militares, os dois disseram que tinham roubado o carro nessa quarta-feira (6), em Novo Porto Canoa. Eles não falaram sobre a participação de mais comparsas. No entanto, informações do registro inicial da Polícia Militar davam conta que quatro suspeitos teriam roubado o veículo.

Ainda segundo o comandante, os dois confessaram o roubo do carro e o assalto à funcionária dos Correios. Segundo o capitão, o adolescente tinha passagem por tráfico de drogas e o jovem de 22 anos já esteve preso por homicídio, violência doméstica e roubo. Ambos foram levados para a delegacia.

SUSPEITOS PRESOS

Polícia Civil informou que "o suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, desobediência, homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor duas vezes e corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente, de 17 anos, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)".

O QUE DIZEM OS CORREIOS

Por meio de nota, os Correios confirmam o crime sofrido pela funcionária na Serra.

"A empregada não sofreu ferimentos e passa bem. Os autores do crime já foram presos e a Polícia Federal foi comunicada. Por ser assunto relacionado à segurança, e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, os Correios não divulgam detalhes sobre as ocorrências".

A empresa reiterou que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados.