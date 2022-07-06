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Sul do ES

Acidente entre duas motos deixa um morto em rodovia de Cachoeiro

Colisão aconteceu nessa quarta-feira (6) na Rodovia do Frade; condutor que faleceu foi identificado como Hudson Prucho e o outro motorista ficou gravemente ferido
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jul 2022 às 20:27

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 20:27

Um acidente envolvendo duas motos matou o condutor de um dos veículos na noite dessa quarta-feira (6), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O outro motociclista ficou gravemente ferido.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), a colisão aconteceu por volta das 18h, em um trevo no sentido Rio Novo do Sul. Segundo a corporação, o condutor que veio a óbito no local foi identificado como Hudson Prucho.
A PM informou, ainda, que o motociclista ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Cachoeiro.
Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo do homem que morreu foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e liberado aos familiares.
A PC também destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia (181) ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Atualização

07/07/2022 - 3:03
A Polícia Militar deu detalhes da ocorrência e informou a identidade do motorista que morreu. A Polícia Civil falou que o caso será investigado. O texto foi atualizado.

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