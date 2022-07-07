Mulher morre e duas crianças são atropeladas durante fuga na Serra

Uma auxiliar de serviços gerais morreu atropelada na Avenida Martin Pescador, em Eldorado, na Serra , na tarde desta quinta-feira (7), depois de ser atingida por um carro que estava em fuga. Duas crianças que estavam com ela ficaram feridas.

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mulher foi identificada como Alcinólia Meireles dos Santos, de 38 anos. Junto dela estavam o filho e a sobrinha, ambos de oito anos.

Alcinólia Meireles dos Santos, de 38 anos, morreu atropelada na tarde desta quinta-feira (7), na Serra Crédito: Redes sociais

Vídeos que circularam nas redes sociais (veja acima) mostram o carro, um Fiat Argo cinza, capotado na lateral da pista, e as três vítimas caídas no chão. Uma multidão se juntou para ver a cena e tentar ajudar os feridos.

A Gazeta teve acesso, uma viatura da Segundo a descrição inicial do boletim de ocorrência, que a reportagem deteve acesso, uma viatura da Polícia Militar começou o acompanhamento do veículo, que estava com restrição de roubo, no bairro Serra Dourada II.

Quando chegaram a Eldorado, o motorista teria perdido o controle, capotado o carro e atingido as vítimas. As crianças foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ), e a mulher morreu no local.

Dois suspeitos, de 17 e 22 anos, foram presos. Eles chegaram a assaltar uma funcionária dos Correios, nessa manhã, entre os bairros Laranjeiras e Barcelona. Os foram perseguidos por Serra Dourada III, II, e I, até chegarem a Eldorado, onde o acidente aconteceu.

Carro ficou capotado ao lado da pista, em Eldorado, na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, a dupla não se feriu gravemente, apenas um suspeito sofreu pequenas escoriações na perna esquerda. Com a dupla, foram apreendidas uma faca e uma metralhadora falsa, além da bolsa dos Correios com cartas, roubada mais cedo. Ainda segundo a corporação, ambos os criminosos já tinham passagem por outros crimes.

Prefeitura da Serra disse que o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) isolou a área e deu todo o apoio às forças de segurança e de atendimento médico no local. A via não possuía grandes retenções, e o trânsito fluía bem na região, pouco após o acidente.

CARRO ROUBADO NO DIA ANTERIOR

O Fiat Argo teria sido roubado nessa quarta-feira (6), de um motorista de aplicativo. O relato da vítima na descrição inicial do boletim de ocorrência afirma que ele aceitou uma corrida em Serra Dourada II, com destino ao Terminal de Jacaraípe, na Serra.

Assim que chegou ao local de partida, quatro homens embarcaram. Quando passaram pela Avenida Audifax Barcelos Neves, o que estava no banco do carona anunciou o assalto, fazendo ameaças com um revólver de calibre 38.

Ainda de acordo o registro, o motorista de aplicativo foi levado até um local deserto em Boulevard Lagoa, na Serra, onde foi deixado. Os criminosos seguiram no sentido Laranjeiras.

Para os militares, os suspeitos de 17 e 22 anos disseram que tinham roubado o carro em Novo Porto Canoa e que teriam esperado o condutor do veículo se afastar para cometerem o crime. Eles não informaram sobre a presença de mais comparsas.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "o suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, desobediência, homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor duas vezes e corrupção de menor. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana . O adolescente, de 17 anos, responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo e foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase)".

POSICIONAMENTO DOS CORREIOS

A reportagem procurou os Correios , que confirmam o ocorrido na quinta (7), no município da Serra. Veja o posicionamento:

"A empregada não sofreu ferimentos e passa bem. Os autores do crime já foram presos e a Polícia Federal foi comunicada. Por ser assunto relacionado à segurança, e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, os Correios não divulgam detalhes sobre as ocorrências. A empresa reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados."

Atualização A Polícia Militar informou que dois suspeitos foram detidos e o que eles alegaram. O texto foi atualizado.