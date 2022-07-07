Vila Velha: homem é encontrado morto com mandíbula quebrada na Rodovia do Sol

Um homem foi encontrado morto com a mandíbula quebrada e marcas de agressão às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, não foi possível identificar se os ferimentos seriam decorrentes de uma queda ou de agressões físicas.
A polícia explicou que foi acionada no final da noite para checar a informação de que um homem estava caído na Rodovia do Sol, na altura do bairro Coqueiral de Itaparica. No local, uma equipe constatou a morte e observou as marcas e ferimentos no corpo da vítima.
A Polícia Civil foi acionada e disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.