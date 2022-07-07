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Marcas de agressão

Vila Velha: homem é encontrado morto com mandíbula quebrada na Rodovia do Sol

Segundo a polícia, não foi possível identificar se os ferimentos no corpo do homem encontrado na noite desta quarta (6) foram decorrentes de uma queda ou de agressões físicas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

07 jul 2022 às 13:19

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 13:19

Trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha, está em boas condições para motoristas
Corpo foi encontrado às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: José Carlos Schaeffer
Um homem foi encontrado morto com a mandíbula quebrada e marcas de agressão às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (6). Segundo a Polícia Militar, não foi possível identificar se os ferimentos seriam decorrentes de uma queda ou de agressões físicas.
A polícia explicou que foi acionada no final da noite para checar a informação de que um homem estava caído na Rodovia do Sol, na altura do bairro Coqueiral de Itaparica. No local, uma equipe constatou a morte e observou as marcas e ferimentos no corpo da vítima.
Polícia Civil foi acionada e disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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