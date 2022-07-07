Recém-nascido com cordão umbilical é encontrado em matagal na Serra

Recém-nascido é encontrado em matagal na Serra Crédito: Foto leitor

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Um recém-nascido do sexo masculino, com cordão umbilical e placenta, foi encontrado jogado em um matagal do bairro Feu Rosa, na Serra , na noite desta quarta-feira (6). A Polícia Militar foi acionada e levou o bebê até Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Castelândia, onde o médico constatou que o nascimento havia ocorrido, no máximo, uma hora antes do atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada por um morador de 30 anos. O homem informou aos militares que estava transitando por uma avenida do bairro Feu Rosa, quando ouviu um som estranho. Ao se aproximar, percebeu que o ruído era de um recém-nascido. O boletim de ocorrência narra que o bebê estava com a placenta e o cordão umbilical, sujo e com resíduos de areia e material proveniente do local encontrado.

O homem então retirou o recém-nascido do matagal e procurou a Polícia Militar. A corporação se deslocou até o local e levou o bebê até a UPA de Castelândia.

Consta no boletim de ocorrência que o médico da UPA afirmou aos policiais que o nascimento do recém-nascido havia ocorrido, no máximo, uma hora antes do atendimento da ocorrência.

A Secretaria de Saúde da Serra informou que o bebê foi levado para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, após os cuidados realizados na UPA.