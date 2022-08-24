Polícia do ES reforça segurança de olho no 7 de Setembro e nas eleições

Locais de votação vão receber reforço no policiamento Crédito: Vinicius Viana

Subsecretário de Integração Institucional da Sesp, o coronel Antonio Marcos de Souza Reis lembra que o comitê integrado das eleições, composto por 16 instituições, foi criado em julho - três meses antes das eleições. Em pleitos anteriores, essa organização era realizada com cerca de 30 dias de antecedência.

Questionado sobre o que a eleição de 2022 traz de diferente para a segurança, o coronel Souza Reis pontua que o planejamento antecipado foi uma das medidas necessárias para evitar quaisquer problemas tanto no período de campanha quanto no dia da votação.

"No mês de julho, começamos a movimentar a máquina da Sesp em direção a esse planejamento, de forma a ter integração bem maior com as instituições nas três esferas de governo, e também uma conexão mais forte com o TRE, para que a gente tenha uma eleição pacífica e segurança em todo o território do Espírito Santo", explica.

Outro diferencial nas eleições deste ano, afirma o coronel Souza Reis, é uma atuação mais contundente da área de inteligência das polícias para a coleta de informações a fim de evitar qualquer evento adverso.

Mas o trabalho não vai se concentrar nos dias de votação. O subsecretário conta que a equipe já atuou durante a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Estado, no mês passado, e, agora, com as candidaturas registradas, a atividade é mais sistemática. Souza Reis diz que todo evento classificado como interesse eleitoral também terá uma atenção especial da equipe, como as manifestações previstas para o 7 de Setembro.

"Mesmo que seja uma manifestação já tradicional, o planejamento, dentro do grupo de trabalho, é para que todos possam se manifestar de maneira pacífica, respeitando o direito do cidadão de livre expressão e que o Estado continue com zero índice de incidentes como estamos até agora", justifica.

Perguntado se, até as eleições, há outros movimentos que vão dispor desse trabalho, o coronel Souza Reis afirma que a equipe está pronta a receber informações para que seja organizada a atuação. "Estamos atentos e abertos a receber qualquer comunicação de evento relacionado às eleições, como visitas de presidenciáveis, locais de comício ou pontos onde haja recrudescimento devido a diferenças de opinião política. Tudo isso vamos monitorar e, havendo algum evento específico que haja necessidade de planejamento próprio, faremos isso como foi feito na visita presidencial", garante.