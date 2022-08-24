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Eleições 2022

Polícia do ES reforça segurança de olho no 7 de Setembro e nas eleições

Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) entregou nesta quarta-feira (24) o plano de operações ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 ago 2022 às 17:25

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 17:25

Manhã de votação tranquila na escola Judith Leão Castello Ribeiro, em Pitanga, na Serra. Poucas filas e tempo de votação bem rápido entre os eleitores.
Locais de votação vão receber reforço no policiamento Crédito: Vinicius Viana
Com um cenário político cercado de tensão pelas disputas ideológicas em todo o país, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) decidiu antecipar o planejamento operacional das eleições de modo a evitar incidentes e conflitos no Espírito Santo. Na prática, o policiamento será reforçado nos dias de votação, no primeiro e segundo turnos - 2 e 30 de outubro -, e também em outros eventos classificados como interesse eleitoral, a exemplo das manifestações do 7 de Setembro
As diretrizes para o trabalho das equipes de segurança estão no "Plano Estratégico de Atuação Integrado Estadual - Operação ES Eleições 2022", entregue nesta quarta-feira (24) pela Sesp ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)
Subsecretário de Integração Institucional da Sesp, o coronel Antonio Marcos de Souza Reis lembra que o comitê integrado das eleições, composto por 16 instituições, foi criado em julho - três meses antes das eleições. Em pleitos anteriores, essa organização era realizada com cerca de 30 dias de antecedência. 
Questionado sobre o que a eleição de 2022 traz de diferente para a segurança, o coronel Souza Reis pontua que o planejamento antecipado foi uma das medidas necessárias para evitar quaisquer problemas tanto no período de campanha quanto no dia da votação. 
"No mês de julho, começamos a movimentar a máquina da Sesp em direção a esse planejamento, de forma a ter integração bem maior com as instituições nas três esferas de governo, e também uma conexão mais forte com o TRE, para que a gente tenha uma eleição pacífica e segurança em todo o território do Espírito Santo", explica. 
Outro diferencial nas eleições deste ano, afirma o coronel Souza Reis, é uma atuação mais contundente da área de inteligência das polícias para a coleta de informações a fim de evitar qualquer evento adverso. 
Mas o trabalho não vai se concentrar nos dias de votação. O subsecretário conta que a equipe já atuou durante a visita de Jair Bolsonaro (PL) ao Estado, no mês passado, e, agora, com as candidaturas registradas, a atividade é mais sistemática.  Souza Reis diz que todo evento classificado como interesse eleitoral também terá uma atenção especial da equipe, como as manifestações previstas para o 7 de Setembro. 
"Mesmo que seja uma manifestação já tradicional, o planejamento, dentro do grupo de trabalho, é para que todos possam se manifestar de maneira pacífica, respeitando o direito do cidadão de livre expressão e que o Estado continue com zero índice de incidentes como estamos até agora", justifica. 
Perguntado se, até as eleições, há outros movimentos que vão dispor desse trabalho, o coronel Souza Reis afirma que a equipe está pronta a receber informações para que seja organizada a atuação. "Estamos atentos e abertos a receber qualquer comunicação de evento relacionado às eleições, como visitas de presidenciáveis, locais de comício ou pontos onde haja recrudescimento devido a diferenças de opinião política. Tudo isso vamos monitorar e, havendo algum evento específico que haja necessidade de planejamento próprio, faremos isso como foi feito na visita presidencial", garante. 
Para os dias 2 e 30 de outubro, haverá reforço em cada um dos mais de 1.700 locais de votação, além de apoio aos juízes eleitorais. O efetivo que será empregado nessas datas ainda está sendo definido porque há de se considerar também o policiamento para as outras demandas que podem surgir.

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