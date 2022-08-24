Secretário de Educação vai coordenar campanha de Casagrande

Vitor de Angelo é secretário estadual de Educação Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, vai coordenar a campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).

A partir de segunda-feira (29) ele passa a se dedicar integralmente à corrida eleitoral. Para isso, vai sair em férias, por um mês.

De Angelo acompanhou o governador, nesta quarta (24), à Rede Gazeta. O socialista concedeu entrevista ao G1, que sabatina os candidatos ao Palácio Anchieta.

O secretário é formado em História pela Ufes, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Paris Ouest-Nanterre.

É professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) no biênio 2021-2022.