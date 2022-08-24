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Eleições 2022

Secretário de Educação vai coordenar campanha de Casagrande

Vitor de Angelo vai sair em férias para se dedicar à corrida eleitoral

Públicado em 

24 ago 2022 às 14:26
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vitor de Angelo (sem partido) é secretário estadual de Educação
Vitor de Angelo é secretário estadual de Educação Crédito: Carlos Alberto Silva
O secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, vai coordenar a campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).
A partir de segunda-feira (29) ele passa a se dedicar integralmente à corrida eleitoral. Para isso, vai sair em férias, por um mês.
De Angelo acompanhou o governador, nesta quarta (24), à Rede Gazeta. O socialista concedeu entrevista ao G1, que sabatina os candidatos ao Palácio Anchieta.
O secretário é formado em História pela Ufes, com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Paris Ouest-Nanterre. 
É professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) no biênio 2021-2022.
De Angelo comanda a Secretaria de Educação desde o início do atual mandato de Casagrande, em janeiro de 2019.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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