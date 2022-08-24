Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha de pipa em Camburi

Um motoboy ficou ferido após cair de moto ao ser atingido por uma linha de pipa na noite desta terça-feira (23) na Avenida Dante Micheline, na Praia de Camburi, em Vitória. Marcus Vinicius Amaro contou que estava indo entregar um lanche quando o acidente aconteceu.
Segundo Marcus Vinicius, ele perdeu o equilíbrio e caiu com a moto quando foi surpreendido pela linha de pipa de alguém que estava brincando na praia.
O motoboy se machucou e a moto dele, que é nova e não tem seguro, foi danificada com a queda. Ele contou que só não foi ferido diretamente pela linha porque estava com três camisas e a capa de chuva.
"A gola da minha capa de chuva estava para cima por causa do frio, cobrindo meu pescoço e eu estava com as luvas também. Se eu não estive com esses equipamentos nem aqui eu estaria, teria morrido. Ainda mais que era linha chilena, que só bate na pele e já corta"
Nenhuma pessoa foi responsabilizada pelo acidente. Marcus Vinicius disse que havia muita gente soltando pipa na região e todo mundo saiu correndo.
"Estavam nos dois lados e tinha muita gente. Quando a Guarda de Trânsito parou para me ajudar, um dos indivíduos quase foi atropelado correndo atrás de pipa", contou o motoboy.
Segundo Fábio Rebello, comandante da Guarda Municipal, os agentes estão fiscalizando e orientando as pessoas na Praia de Camburi.
O motoboy disse que não tem nada contra quem solta pipa, mas fez um apelo para que as pessoas tenham mais responsabilidade.
"Gostaria de pedir para pararem [de soltar pipa] ali. É uma pista muito movimentada. Pelo fato de Jardim Camburi ter a maior população, é muito motoboy indo levar o alimento para quem mora lá e é muito perigoso. Melhor parar agora do que esperar acontecer uma tragédia maior", disse o motoboy.
*Com informações do G1ES