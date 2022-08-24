Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha de pipa em Camburi

Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha chilena na orla de Camburi Crédito: Oliveira Alves

Um motoboy ficou ferido após cair de moto ao ser atingido por uma linha de pipa na noite desta terça-feira (23) na Avenida Dante Micheline, na Praia de Camburi, em Vitória. Marcus Vinicius Amaro contou que estava indo entregar um lanche quando o acidente aconteceu.

Segundo Marcus Vinicius, ele perdeu o equilíbrio e caiu com a moto quando foi surpreendido pela linha de pipa de alguém que estava brincando na praia.

O motoboy se machucou e a moto dele, que é nova e não tem seguro, foi danificada com a queda. Ele contou que só não foi ferido diretamente pela linha porque estava com três camisas e a capa de chuva.

"A gola da minha capa de chuva estava para cima por causa do frio, cobrindo meu pescoço e eu estava com as luvas também. Se eu não estive com esses equipamentos nem aqui eu estaria, teria morrido. Ainda mais que era linha chilena, que só bate na pele e já corta" Marcus Vinicius Amaro - Motoboy ferido por linha de pipa

Nenhuma pessoa foi responsabilizada pelo acidente. Marcus Vinicius disse que havia muita gente soltando pipa na região e todo mundo saiu correndo.

"Estavam nos dois lados e tinha muita gente. Quando a Guarda de Trânsito parou para me ajudar, um dos indivíduos quase foi atropelado correndo atrás de pipa", contou o motoboy.

Segundo Fábio Rebello, comandante da Guarda Municipal, os agentes estão fiscalizando e orientando as pessoas na Praia de Camburi.

O motoboy disse que não tem nada contra quem solta pipa, mas fez um apelo para que as pessoas tenham mais responsabilidade.

"Gostaria de pedir para pararem [de soltar pipa] ali. É uma pista muito movimentada. Pelo fato de Jardim Camburi ter a maior população, é muito motoboy indo levar o alimento para quem mora lá e é muito perigoso. Melhor parar agora do que esperar acontecer uma tragédia maior", disse o motoboy.