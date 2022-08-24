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Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha de pipa em Camburi

Acidente ocorreu na noite desta terça-feira (23). O motoboy estava indo entregar um lanche quando foi surpreendido pela linha no caminho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2022 às 12:38

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 12:38

Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha chilena na orla de Camburi
Motoboy sofre acidente ao ser atingido por linha chilena na orla de Camburi Crédito: Oliveira Alves
Um motoboy ficou ferido após cair de moto ao ser atingido por uma linha de pipa na noite desta terça-feira (23) na Avenida Dante Micheline, na Praia de Camburi, em Vitória. Marcus Vinicius Amaro contou que estava indo entregar um lanche quando o acidente aconteceu.
Segundo Marcus Vinicius, ele perdeu o equilíbrio e caiu com a moto quando foi surpreendido pela linha de pipa de alguém que estava brincando na praia. 

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O motoboy se machucou e a moto dele, que é nova e não tem seguro, foi danificada com a queda. Ele contou que só não foi ferido diretamente pela linha porque estava com três camisas e a capa de chuva.
"A gola da minha capa de chuva estava para cima por causa do frio, cobrindo meu pescoço e eu estava com as luvas também. Se eu não estive com esses equipamentos nem aqui eu estaria, teria morrido. Ainda mais que era linha chilena, que só bate na pele e já corta"
Marcus Vinicius Amaro - Motoboy ferido por linha de pipa
Nenhuma pessoa foi responsabilizada pelo acidente. Marcus Vinicius disse que havia muita gente soltando pipa na região e todo mundo saiu correndo.
"Estavam nos dois lados e tinha muita gente. Quando a Guarda de Trânsito parou para me ajudar, um dos indivíduos quase foi atropelado correndo atrás de pipa", contou o motoboy.
Segundo Fábio Rebello, comandante da Guarda Municipal, os agentes estão fiscalizando e orientando as pessoas na Praia de Camburi.
O motoboy disse que não tem nada contra quem solta pipa, mas fez um apelo para que as pessoas tenham mais responsabilidade.
"Gostaria de pedir para pararem [de soltar pipa] ali. É uma pista muito movimentada. Pelo fato de Jardim Camburi ter a maior população, é muito motoboy indo levar o alimento para quem mora lá e é muito perigoso. Melhor parar agora do que esperar acontecer uma tragédia maior", disse o motoboy.
*Com informações do G1ES

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