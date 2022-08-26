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Furtando lojas

Liberado da cadeia, homem é preso 40min depois pelo mesmo crime no ES

O suspeito foi pego em uma loja de Vila Velha, na quarta (24); ele foi detido e liberado no dia seguinte após audiência de custódia. Menos de 1h após ser solto, ele voltou a ser preso, mas em Cariacica
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 ago 2022 às 18:14

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 18:14

Homem foi filmado enquanto passava por exames no DML
Suspeito, de 31 anos, passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória antes de ir para presídio Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 31 anos foi preso duas vezes, um dia após o outro, cometendo o mesmo crime em duas cidades da Grande Vitória. Apenas 40 minutos após ser liberado na audiência de custódia por assaltar uma loja na Glória, em Vila Velha, ele foi capturado em São Francisco, Cariacica, furtando embutidos de um supermercado.
O primeiro caso aconteceu nesta quarta-feira (24), na Glória. De acordo com o Boletim de Ocorrência, alunos soldados da Polícia Militar estavam fazendo ronda pela região, por volta das 15h30, quando foram alertados por comerciantes que um assalto estava acontecendo em uma loja de acessórios eletrônicos localizada na Avenida Carlos Lindenberg.
Uma funcionária da loja, que preferiu não se identificar, conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
"Ele disse que queria a caixinha de som mais barata. Eu mostrei a vitrine, ele chamou a moça (que estava com ele) e disse: aqui, amor, pode escolher uma. Ela escolheu e perguntou as cores. Nisso, eu virei para pegar. Tive que ficar na ponta do pé para pegar as duas caixinhas, nesse tempo ele conseguiu colocar o fone embaixo da blusa. A gente tinha ouvido falar que 17 horas antes ele já tinha sido solto e estava cometendo esse furto. A gente fica pensando: então não vai acontecer nada, ele pode vir furtar o que quiser, porque no final vai ser solto", desabafou.
A ação foi gravada por câmeras de videomonitoramento (confira abaixo).
Quando os militares chegaram à loja, o suspeito já tinha saído, mas as testemunhas passaram as características dele, que foi encontrado em outro estabelecimento nas proximidades, com a mulher. O homem ainda tentou dar o nome errado, de um irmão, mas foi descoberto e levado à Delegacia Regional do município.
Segundo a Secretaria Estadual da Justiça (Sejus), o suspeito deu entrada no Centro de Triagem de Viana (CTV) na quinta-feira (25) e recebeu alvará de soltura por volta das 20h do mesmo dia, após audiência de custódia.
Acontece que, às 20h40, ele foi abordado pelo segurança de um supermercado que fica num shopping de Cariacica, enquanto tentava sair com sete embutidos de carne, avaliados em R$ 280,56. Na bolsa, ele ainda levava o alvará de soltura, expedido no mesmo dia. O homem foi levado novamente para a delegacia.
Polícia Civil informou que "nas duas ocorrências o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado plantonista, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". Segundo a Sejus, o homem permanece no CTV, nesta sexta-feira (26).

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