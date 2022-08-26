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Planalto Serrano

Madrugada de tiroteio e linhas de ônibus afetadas em bairro da Serra

Tiros foram ouvidos por volta de 5h. Segundo a Guarda Municipal e a Polícia Militar, a segurança foi reforçada na manhã desta sexta-feira (26)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 ago 2022 às 11:27

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 11:27

Os moradores de Planalto Serrano Bloco B, na Serra, acordaram nesta sexta-feira (26) assustados com barulho de tiros. Um tiroteio ocorrido por volta das 5h impactou na circulação de ônibus no bairro e a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para o local. Vídeo e áudio recebidos pela reportagem mostram o clima de medo e o barulho dos disparos.
A Polícia Militar disse que foi acionada para verificar um intenso tiroteio e enviou equipe para a região, onde militares confirmaram os disparos de arma de fogo. Não houve registro de baleados e ninguém foi detido. A informação é de que a situação se normalizou ao longo da manhã, apesar da tensão nas primeiras horas do dia.
O policiamento na região foi reforçado com efetivos da PM e da Guarda Municipal. Segundo a Prefeitura da Serra, o reforço ocorreu principalmente em unidades de saúde e escolas municipais, e esses locais estão funcionando normalmente.
No vídeo enviado para a reportagem, moradores reclamam que os ônibus não estariam circulando normalmente no bairro por conta do tiroteio. Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou que as linhas dos primeiros horários tiveram o itinerário alterado, iniciando na Avenida Montanha. A situação, no entanto, voltou ao normal na manhã desta sexta-feira.

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