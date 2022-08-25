Vídeo: suspeito de roubar ambulância sobe em bomba de combustíveis em Cachoeiro

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o suspeito que foi detido na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após roubar uma ambulância da prefeitura e provocar acidentes na manhã desta quinta-feira (25) – subindo em uma bomba de combustíveis de um posto durante a fuga.
Para a Polícia Militar (PM), o motorista da ambulância da prefeitura contou que estava em uma unidade de saúde no distrito de Soturno quando foi abordado pelo homem, que estava armado e roubou o veículo.
Após ser acionada sobre o roubo, a PM realizou buscas e visualizou a ambulância trafegando na ponte da Ilha da Luz. Houve uma perseguição policial, que terminou no bairro Vila Rica, após o suspeito perder o controle da direção da ambulância e bater em motos estacionadas, em uma bomba de um posto de combustíveis e em um carro do Conselho Tutelar.
Logo após, o homem foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse, em nota, que o suspeito, de 39 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por furto simples, duas vezes por roubo e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
ROUBOU MOTO E CARRO ANTES, DIZ POLÍCIA
A Polícia Militar informou que, antes de roubar a ambulância, o homem havia roubado um carro e uma moto, também na manhã desta quinta-feira (25), em Cachoeiro.
O roubo de um carro Fiat Uno de cor branca foi registrado às 5h30, no bairro Nova Brasília. Já o roubo de uma moto Honda/Biz de corte vermelha foi registrado às 6h15, no bairro Monte Líbano. No local, o homem deixou o veículo Fiat/Uno. Imagens de videomonitoramento flagraram o momento que o suspeito abordou o motorista em um posto de gasolina e levou o carro. Veja a seguir: